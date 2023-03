Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 44,50 Buy Berenberg Bank Victoria Lambert 22.02.2023 35,00 Kaufen RBI Benedikt-Luka Antic 13.03.2023 34,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 10.03.2023 33,00 Buy Jefferies James Vane-Tempest 14.03.2023 32,50 Buy UBS Graham Doyle 28.02.2023 32,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 22.02.2023 29,60 Neutral J.P. Morgan David Adlington 23.02.2023 27,00 Halten DZ BANK Sven Kürten 23.02.2023 26,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 14.03.2023 22,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 09.03.2023



Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

23,76 EUR +0,30% (20.03.2023, 17:42)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

23,84 EUR +0,63% (20.03.2023, 17:29)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (20.03.2023/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 44,50 oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 22. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Aktienanalyse des Anlegermagazins "Der Aktionär" vom 22. Februar zu entnehmen ist, stelle sich der Bad Homburger Konzern nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auch 2023 auf ein schwieriges Jahr ein. Das um Währungseinflüsse und Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis solle nur im besten Fall stabil bleiben, habe der Konzern überraschend mitgeteilt. Außerdem gebe es nun eine Entscheidung zur Tochter Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ).Im vergangenen Jahr habe das Klinik- und Medizintechnikunternehmen schwer zu kämpfen gehabt, denn Inflation, steigende Kosten, Personalmangel und Lieferkettenprobleme hätten deutlich belastet. Obwohl der Umsatz im Vorjahresvergleich nominal um 9 Prozent auf rund 40,8 Milliarden Euro gestiegen sei, sei das bereinigte operative Ergebnis um 6 Prozent zurückgegangen, inklusive Wechselkurseffekten habe das Minus 11 Prozent betragen. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis sei um nominal um 7 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro gesunken. Damit schnitt Fresenius 2022 in etwa so ab, wie von Analysten bereits nach den zwei Gewinnwarnungen des vergangenen Jahres befürchtet, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Der dort zuständige Analyst, Benedikt-Luka Antic, hat für den Titel das Kursziel von 35 Euro bekräftigt. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 sei kein einfaches für Fresenius gewesen. Das Unternehmen habe unter der globalen Lieferkettenproblematik, allgemeiner Kosteninflation sowie einem Arbeitskräftemangel allen voran in den USA gelitten. Das Management habe die Anleger:innen bereits darauf eingestimmt, dass man auch im Jahr 2023 speziell mit der Inflation und dem Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben werde. Um der schwierigen Lage Herr zu werden, habe der Konzern einige Maßnahmen ins Leben gerufen: Von dem laufenden Kosten- und Effizienzprogramm, den Programmen für Produktivitätsverbesserungen, bis hin zu der Dekonsolidierung der Dialysetochter FMC, alle Vorhaben sollten das Unternehmen für die Zukunft wappnen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Fresenius kommt dagegen von der Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat das Kursziel für die Aktie von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analyst Christoph Gretler habe in einer am 14. März vorliegenden Studie zwar seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen bis 2025 für den Medizinkonzern gesenkt. Er habe aber seine Bewertungsbasis nach vorn gerollt und die langfristigen Prognosen unangetastet gelassen. Daraus resultiere im Bewertungsmodell dann ein höheres Kursziel. Aufgrund des hohen Schuldenniveaus und besserer Chancen anderswo in der Branche bleibe Gretler an der Seitenlinie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: