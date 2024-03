Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 43,00 Buy Berenberg Bank Victoria Lambert 26.02.2024 41,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 29.02.2024 41,00 Buy Jefferies James Vane-Tempest 21.02.2024 40,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 21.02.2024 35,00 Overweight Barclays Hassan Al-Wakeel 22.02.2024 34,00 Buy UBS Graham Doyle 26.02.2024 34,00 Equal-weight Morgan Stanley - 23.02.2024 32,50 Neutral JP Morgan David Adlington 21.02.2024 30,00 Kaufen RBI Raphael Schicho 28.02.2024

Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,20 EUR -1,52% (06.03.2024, 15:05)



XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

25,13 EUR -1,99% (06.03.2024, 14:53)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC-Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (06.03.2024/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 43,00 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 21. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2023 veröffentlicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Deutsche Bank Research. Analyst Falko Friedrichs hat das Kursziel für die DAX-Aktie nach Zahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe viel Vertrauen eingebüßt in den vergangenen Jahren, schrieb Friedrichs in einer am 29. Februar vorliegenden Studie mit Blick auf die "ordentlichen Zahlen" und den dennoch davon kaum bewegten Aktienkurs geschrieben. Das neue Management mache aber eindeutig Fortschritte. Es gehe in die richtige Richtung.Die niedrigste Kursprognose für Fresenius kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG: Analyst Raphael Schicho kommt in einer Aktienanalyse vom 28. Februar auf ein Kursziel von 30 Euro und stuft die Empfehlung auf "Kauf" hoch. Als Auslöser, der die Aktie in den nächsten Monaten nach oben treiben könnte, sehe Schicho noch Zinssenkungen. Mit einem durchschnittlichen Schuldenrückzahlungszeitraum von rund vier Jahren werde hier in den nächsten Jahren viel refinanziert werden müssen. Außerdem seien immerhin 4,8 Mrd. Euro der Schulden variabel verzinst, was die Firma sehr Zinssensitiv mache.