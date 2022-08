Kursziel

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 42,00 Buy Warburg Research Christian Ehmann 05.08.2022 35,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 05.08.2022 35,00 Buy HSBC Sezgi Oezener 12.08.2022 35,00 Kaufen RBI Benedikt-Luka Antic 11.08.2022 30,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 05.08.2022 28,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 05.08.2022



25,08 EUR +1,17% (16.08.2022, 20:55)



24,91 EUR +1,10% (16.08.2022, 17:35)



DE0005785604



578560



FRE



FSNUF



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (16.08.2022/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 28,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA hat am 2. August die Zahlen zum 2. Quartal 2022 bekannt gegeben.Laut der Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG vom 2. August habe Fresenius ein durchwachsenes Zahlenwerk für das abgelaufene 2. Quartal 2022 präsentiert. So habe der deutsche Gesundheitskonzern einen Umsatz von 10,02 Mrd. EUR (Konsens: 9,95 Mrd. EUR) erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einem Plus von 8% (währungsbereinigt +3%) entspreche. Das bereinigte EBIT habe sich um 3% (währungsbereinigt -9%) auf 993 Mio. EUR verschlechtert und sei damit rund 1,6% unter den Analystenschätzungen von im Schnitt 1,0 Mrd. EUR angesiedelt gewesen.Arbeitskräftemangel in den USA und die damit einhergehend stark gestiegenen Personalkosten hätten besonders der Dialysetochter FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) zu schaffen gemacht. Auch deswegen sei der Ausblick gesenkt worden. Das bereinigte Konzernumsatzwachstum solle im laufenden Jahr nun im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Zuvor habe der Konzern einen mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das bereinigte Konzernergebnis solle dabei um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Bislang sei das Management noch von einem Zuwachs im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Auch das mittelfristige Ziel für das bereinigte Umsatzwachstum in dem Zeitraum 2020 bis 2023 wurde von 5% bis 9% auf 4% bis 7% gekappt, so die Raiffeisen Bank International AG.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Analysehaus Warburg Research. Der dort zuständige Analyst, Christian Ehmann, hat das Kursziel für den DAX -Titel von 42 Euro ausgegeben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) bremse den Gesundheitskonzern, schrieb Ehmann in einer am 5. August vorliegenden Studie. Ansonsten laufe es aber solide.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Fresenius-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: