Börsenplätze Frequentis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

31,30 EUR -0,63% (13.04.2023, 09:11)



Wiener Börse-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

31,00 EUR +0,65% (13.04.2023, 09:04)



ISIN Frequentis-Aktie:

ATFREQUENT09



WKN Frequentis-Aktie:

A2PHG5



Ticker-Symbol Frequentis-Aktie:

FQT



Wiener Börse-Symbol Frequentis-Aktie:

FQT



Kurzprofil Frequentis AG:



Frequentis (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT, Wiener Börse-Symbol: FQT) mit Firmensitz in Wien ist ein globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).



Das Wiener Hightech-Unternehmen entwickelt und optimiert Systeme für Kunden in sicherheitskritischen Bereichen der globalen Megamärkte für Transport- und Sicherheitsinfrastruktur - überall dort, wo leistungsstarke, effiziente und flexible Lösungen gefragt sind. Steigende Mobilität, Digitalisierung und das wachsende Sicherheitsbedürfnis sind die Treiber für das langfristige Wachstum. Moderne Technologien kommen in der Optimierung von Leitzentralen im Bereich des Verkehrs und der öffentlichen Sicherheit zum Einsatz. (13.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT, Wiener Börse-Symbol: FQT) unter die Lupe.Frequentis habe im Geschäftsjahr 2022 einen deutlich besseren Umsatz und Auftragseingang verzeichnet als erwartet. Dabei habe die Firma auch die Gewinnerwartungen der Analystin übertroffen, sei aber leicht hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Das Management habe den Dividendenvorschlag von EUR 0,22 je Aktie bestätigt und Ziele für 2023 bekannt gegeben, die denen für 2022 entsprechen würden, jedoch von einer höheren Basis ausgehen würden: höhere Umsätze, höherer Auftragseingang und eine angestrebte EBIT-Marge von 6% bis 8%. Damit würden die Ambitionen von Frequentis zumindest im Rahmen der Analystenerwartungen und der des Marktes liegen.Der Umsatz habe sich im Jahresvergleich um 16% auf EUR 386 Mio. verbessert, während das EBITDA aufgrund der Energie- und Personalkosteninflation sowie der Verdoppelung der Reisekosten von EUR 5,4 Mio. auf EUR 10,7 Mio. nahezu unverändert geblieben sei. Aufgrund von Produktwertminderungen sei die EBIT-Dynamik schwächer als die des EBITDA gewesen, was zu einer Marge von 6,5% geführt habe, die nur in der unteren Hälfte des Zielkorridors von 6% bis 8% zu liegen gekommen sei. Bereinigt um Wertberichtigungen habe die Profitabilität mit 7,3% jedoch in der oberen Hälfte der Spanne gelegen. Laut Frequentis sei die Nachfrage nach digitalen Remote-Türmen nach wie vor hoch, und die Nachfrage aus dem Verteidigungsbereich habe 25 Prozent des gesamten Auftragseingangs ausgemacht.Schinwald sei insgesamt sowohl von den Ergebnissen als auch dem Ausblick sehr angetan gewesen.Unsere letzte Empfehlung für Frequentis lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der RBI. (Analyse vom 12.04.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity