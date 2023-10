Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

33,83 EUR -0,34% (17.10.2023, 13:41)



NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

35,85 USD +1,13% (16.10.2023, 22:00)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Inc.:



Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "neutral" ein.J.P. Morgan Securities habe die Berichterstattung über den nordamerikanischen Kupfersektor mit einem vorsichtigen kurzfristigen Ausblick auf eine "gedämpfte Nachfrage und Marktüberschüsse" begonnen. Das Tauziehen zwischen dem makroökonomischen Umfeld in China, der schrittweisen Lockerung der Politik und dem Anlaufen mehrerer Großprojekte untermauere die Ansicht des Unternehmens, dass die Kupferpreise in den nächsten Quartalen wahrscheinlich in einer Bandbreite bleiben würden.J.P. Morgan sei jedoch konstruktiv, was die langfristigen Fundamentaldaten angehe, und meine, dass das langfristige Nachfragewachstum aufgrund der Energiewende das Angebotswachstum schnell übertreffen könne. Teck ( ISIN CA8787422044 WKN 858265 ) sei aufgrund seiner umfangreichen Pipeline an Kupferprojekten und des wahrscheinlichen Ausstiegs aus dem kohlenstoffintensiven Kohlegeschäft sein bevorzugtes Kupferunternehmen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Freeport-McMoRan in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "neutral" ein. Das Kursziel laute 42 USD. (Analyse vom 17.10.2023)Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie: