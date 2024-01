NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. (13.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Gold- und Kupfer-Konzerns Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) unter die Lupe.Der Kupferpreis sei zuletzt etwas unter Druck geraten , doch die Freeport-McMoRan-Aktie habe sich in diesem Umfeld gut behaupten können. Der US-Konzern habe in Indonesien die Verlängerung eines Ausnahmegenehmigungs für den Export des Kupferkonzentrats beantragt. Angesichts des Baus einer Schmelze in dem südostasiatischen Land dürfte das auch durchgehen. Kupfer könnte im Jahr 2024 ein Comeback feiern, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.01.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:37,39 EUR -0,01% (12.01.2024, 22:26)