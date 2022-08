Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Kurzprofil Freeport-McMoRan Inc.:



Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. (11.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kupferpreis habe über den Sommer hinweg gelitten. Doch in dieser Woche erreiche der Preis für das rote Metall ein neues 5-Wochen-Hoch. Rückenwind komme zudem von den jüngsten Inflationsdaten aus dem USA. Die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Inflation schüre die Hoffnung, dass die Notenbank etwas auf die Bremse treten könnte und eine starke Rezession ausbleibe.Mark Bristow, CEO von Barrick Gold , habe jüngst erklärt, dass die Welt bei weitem nicht Kupfer habe, um die ehrgeizigen Pläne, die Gesellschaft grüner zu machen, in die Tat umzusetzen. Der jüngste Kursrutsch bei Kupfer habe nichts auf der Situation auf dem physischen Markt geändert. Die Angebotssituation sei angespannt und das dürfte sich auf Sicht der kommenden Jahre nicht ändern. Große Kupferprojekte in Produktion zu bekommen, sei eine Mammutaufgabe. Zunächst müssten die Depots gefunden, dann die Produktion genehmigt und schließlich auch noch finanziert werden. Bei den Entwicklungskosten werde regelmäßig die Milliarden-Dollar-Schwelle überschritten. Die aktuellen Preise aber seien zu niedrig, als dass große neue Projekte in Produktion gebracht würden.Der wieder gestiegene Risiko-Appetit an den Finanzmärkten habe den Kupferpreis wieder wachgeküsst. Auch wenn die kommenden Wochen noch volatil werden dürften, so stehe aus fundamentaler Sicht einem neuen Aufwärtstrend nichts im Wege. Die erste Wahl bleibe der große börsennotierte Kupferproduzent Freeport-McMoRan. Die Zahlen für das zweite Quartal seien zwar bestenfalls durchwachsen gewesen. Doch Freeport habe einen hohen Hebel auf den Kupferpreis. Zudem habe Freeport als Nebenprodukt auch noch Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) im Gepäck. Der zuletzt wieder gestiegene Goldpreis dürfte sich also ebenfalls positiv auf die Gewinne im laufenden Quartal auswirken.