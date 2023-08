Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:



Kurzprofil Freeport-McMoRan Inc.:



Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. (24.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) unter die Lupe.Laut dem GDPNow-Modell der Atlanta Fed werde die Wirtschaftsleistung der USA im dritten Quartal massiv ansteigen. Erst am 16. August habe sie das annualisierte BIP-Wachstum für das Q3 von 5,0 auf satte 5,8 Prozent nach oben korrigiert. Von dieser Wirtschaftsstärke und einem Angebotsdefizit könnten vor allem Kupfer-Aktien profitieren.Noch am Anfang des Jahres seien die Sorgen, dass es eine Rezession in den USA geben könnte, riesig gewesen. Obwohl dieses Szenario mit der Bankenkrise im März noch einmal Zündstoff erhalten habe, sei es nicht eingetreten. Im Gegenteil: Die Wirtschaftsdaten hätten sich immer weiter verbessert. Die jüngste BIP-Prognose deute nun sogar auf einen Wirtschaftsboom in den nächsten Monaten hin, der vor allem Kupfer als wichtiges Industriemetall beflügeln sollte.Kupfer spiele in der Industrie aufgrund seiner guten elektrischen Leitfähigkeit eine große Rolle. Auf dem Weg hin zur Elektrifizierung komme man am rotbraunen Metall deshalb schon lange nicht mehr vorbei.Typischerweise führe eine erhöhte Nachfrage bei gleichzeitig geringerem Angebot zu einem höheren Preis. Davon würden vor allem Minen-Aktien profitieren, die als Hebel auf den Rohstoff-Preis fungieren würden. Für defensiv orientierte Anleger eigne sich ein Investment in die laufende AKTIONÄR-Empfehlung Freeport-McMoRan. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link