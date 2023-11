NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Kurzprofil Freeport-McMoRan Inc.:



Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) unter die Lupe.Beim US-Kupferkonzern sei derzeit nicht viel zu holen. Einerseits drücke die Wachstumsschwäche in China auf die Nachfrage. Andererseits spiele der allgemeine Trend zu einer "grüneren" und "elektrifizierten" Gesellschaft Freeport-McMoRan in die Karten. Auch wenn momentan die Impulse fehlen würden sei die Aktie auf dem aktuellen Niveau eher ein Kauf als ein Verkauf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.11.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:31,17 EUR -0,70% (09.11.2023, 22:26)