Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

28,095 EUR +1,89% (27.09.2022, 11:22)



NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

26,50 USD -0,67% (26.09.2022, 22:03)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Inc.:



Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer- und Goldminen spezialisiert, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Peru, Chile, Indonesien und im Kongo befinden. (27.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) unter die Lupe.Kupfer gelte als Schlüsselkomponente, wenn es darum gehe, den Wandel hin zu einer grüneren Gesellschaft zu vollziehen. Die Angebotsseite sei jedoch angespannt. Analysten würden von einem immer größer werdenden Defizit in den kommenden Jahren ausgehen. Für die Kupferproduzenten seien das gute Nachrichten. Auch wenn es nicht so aussehe, doch die Preise sollten bald wieder steigen.Die Auswahl an Kupferproduzenten sei überschaubar. Die Kupferproduktion liege meist in der Hand der großen Rohstoffkonzerne, deren Kursentwicklung sich allerdings (noch) stark am Eisenerzpreis orientiert. Das Internetportal kitco.com habe jetzt einen Überblick über die großen Kupferproduzenten veröffentlicht.Auf Rang zwei der größten Kupferproduzenten befinde sich Freeport McMoRan. Damit sei das US-Unternehmen gleichzeitig der größte börsennotierte Kupferproduzent. Freeport McMoRan sei im zweiten Quartal auf eine Produktion von 392.000 Tonnen gekommen - das sei ein Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewesen, was hauptsächlich auf eine höhere Produktion auf der riesigen Grasberg-Mine zurückzuführen sei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2022)Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie: