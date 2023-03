Neben dem Chart habe auch die Bewertung des Unternehmens noch Luft nach oben, insbesondere für anhaltend hohe Gold- und Kupferpreise. Wer noch nicht mit einer vollen Position einsteigen möchte, könne im aktuellen Preisbereich beginnen einzusteigen. Ein Bruch der aktuellen Unterstützung dürfte für eine weitere Einstiegsgelegenheit um 35 Dollar sorgen.



Einen tollen Einstieg in den im Herbst gestarteten Aufwärtstrend erwischten Leserinnen und Leser der elften Runde des spekulativen Hebelprojekts 800% EXTREM, so Max Gross. Die Strategie habe Anfang August einen Optionsschein (SF6F9E) auf Freeport-McMoRan zum Kauf empfohlen, dieser habe am Verlaufshoch zum Jahreswechsel mit einem Gewinn von 112 Prozent verkauft werden können. Der im Anschluss daran empfohlene Folgeschein habe sich bis zum Rundenende Ende Februar zwar nicht den Erwartungen entsprechend (-43 Prozent) entwickelt, die Korrektur in der Aktie eröffne aber die Chance auf einen weiteren Einstieg in Kürze. (Analyse vom 10.03.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) unter die Lupe.Steigende Anleiherenditen in den USA und ein anhaltend starker US-Dollar würden die Rohstoffmärkte unter Druck setzen. Im schwierigen Umfeld könnten sich Edelmetall Gold und Industriemetall Kupfer bislang gut behaupten. Das Team von 800% EXTREM untersuche, ob sich dadurch bei Freeport-McMoRan, einem der weltweit größten Gold- und Kupferförderer, eine Einstiegschance ergebe.Die anhaltend hohen Inflationsraten seien für Gold ein zweischneidiges Schwert. Einerseits seien sie wie gemacht für das für seine Werterhaltungsfunktion bekannte Edelmetall, andererseits würden sie zu steigenden Opportunitätskosten und Gegenwind durch einen starken Dollar führen. Der in den vergangenen Wochen und Monaten äußerst wechselhafte Kursverlauf veranschauliche dieses Spannungsverhältnis: Zwar spreche der Trend mittelfristig für weitere Zugewinne, kurzfristig sei allerdings Vorsicht geboten.Bei Kupfer sei das Spannungsverhältnis ein anderes: Für Gegenwind sei auch hier durch die steigenden Zinsen und in deren Folge der Dollar-Stärke gesorgt. Rückenwind erhalte das Industriemetall aber durch eine bislang äußerst robuste Konjunktur, eine hohe Nachfrage insbesondere aus der Elektroindustrie (vor allem in Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, E-Fahrzeugen und Halbleitern) sowie der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft.Zwar schneide Gold seit Anfang des letzten Jahres besser ab als Kupfer und beweise damit, dass es seinem Ruf als sicherer Hafen in Zeiten von Krise und Inflation gerecht geworden sei. Seit Beginn diesen Jahres allerdings gelinge Kupfer (+4,6 Prozent) eine Outperformance gegenüber dem Edelmetall (+0,7 Prozent) und spiegle damit den zum Jahreswechsel aufgekommenen Konjunkturoptimismus wider.Für Freeport-McMoRan als einem der weltweit größten Gold- und Kupferförderer sei das eine äußerst bequeme Ausgangslage, der Minenbetreiber profitiere vom potenziell Besten aus gleich zwei Welten. Gleichzeitig könnte eine in den kommenden Monaten wachsende Diskrepanz in der Kursentwicklung von Gold und Kupfer durch Stärke in jeweils dem einen oder anderen Metall ausgeglichen werden.Sei die Aktie damit gegenüber einem direkten Engagement in Gold oder Kupfer bereits ein Kauf oder sei auch hier Vorsicht geboten?Ähnlich wie in den Kursen von Gold und Kupfer, mit denen Freeport-McMoRan kaum überraschend hoch korreliert sei, lägen auch hier gemischte Signale vor. Innerhalb des im Herbst letzten Jahres gestarteten Aufwärtstrends habe sich ein kurzfristiger Abwärtstrend gebildet. Für Kurse innerhalb der Flagge sei das Konsolidierungsmuster jedoch bullish. Dieses drohe die Aktie mit dem schwachen Handelsschluss gestern allerdings aufzugeben. Gefragt sei vor dem Wochenende daher die Supportzone zwischen 38 und 40 Dollar. Zumindest auf Stundenbasis müsse außerdem ein Aufsetzen auf der 200-Tage-Linie bei 37,89 Dollar eingeplant werden.Neue Impulse dürften sich für ein Verteidigen der Bullenflagge sowie insbesondere eines Ausbruchs darüber hinaus ergeben. Erstes Aufwärtsziel seien 45 USD. Zur Unterseite seien neben der Aktie selbst auch Gold und Kupfer zu beachten: Mit einem Goldpreis über 1.820 Dollar sowie einem Kupferpreis oberhalb von vier Dollar sollte die Aktie wenig Mühe haben, ihre Supportzone zu behaupten.Für Kurse um 40 USD sei die Aktie mit einem KGVe (2023) von 21 bewertet, beim für kapitalintensive Unternehmen wichtigen Kurs-Cashflow-Verhältnis mit etwa dem Neunfachen, das liege etwas über dem Branchendurchschnitt. Der Bewertungsaufschlag werde allerdings dadurch gerechtfertigt, dass Freeport-McMoRan nach Abzug aller Verbindlichkeiten kaum verschuldet sei.