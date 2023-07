Die neuen Langzeit-Sparpläne von Freedom24: Hohe Renditen, geringe Anforderungen

Vor- und Nachteile der Langzeit-Sparpläne

Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Maximalbeträge. Das bedeutet, Kunden können ihr Geld sicher und einfach für einen hohen Zinssatz verwahren.



Sollten Kunden ihr Geld vorzeitig benötigen, werden keine Strafgebühren erhoben. Das Konto ist für jeden Kunden von Freedom24 zugänglich, inklusive Konten mit kostenlosen Tarifen. Selbst, wenn Sie nicht am Wertpapierhandel teilnehmen möchten, können Sie von den Sparplänen profitieren.



Bis zu 3,6 % pro Jahr für EUR



Bis zu 5,8 % pro Jahr für USD



Zusätzliche Zinsen für Einlagen über 100.000 EUR oder USD



Kein Limit für die maximale Höhe der Einlagen



Geringes Mindestguthaben von 1.000 EUR oder USD



Vorzeitige Auszahlung ohne Strafgebühren möglich



Für jeden Kunden von Freedom24 zugänglich

Nachteile



Der einzige Nachteil des Langzeit-Sparplans im Vergleich mit dem D-Sparkonto liegt darin, dass Kunden ihr Geld für einen gewissen Zeitraum binden müssen, um von den hohen Zinsen zu profitieren.



Das Geld ist für 3, 6 oder 12 Monate gebunden

Freedom24 im Vergleich zu anderen Sparplänen

Wie gut ist das Sparkonto von Freedom24 im Vergleich zu anderen Broker-Angeboten? Um es vorwegzunehmen: Freedom24 bietet die höchsten Zinsen und größtmögliche Flexibilität.



Zum Vergleich: Trade Republic, einer von Deutschlands größten Broker-Dienstleistern, bietet einen Zinssatz von 2 % p. a. mit einem Einzahlungslimit von 50.000 Euro. Das bedeutet, dass Anleger nicht mehr als 1.000 Euro pro Jahr verdienen können.



Scalable ist mit 2,30 % Zinsen und einem Einzahlungslimit von 100.000 Euro zwar besser aufgestellt, kann jedoch ebenfalls nicht mit dem Angebot von Freedom24 mithalten.



Uns ist kein seriöser Brokerdienst bekannt, der Anlegern ein gleichwertiges Angebot verspricht.



Ist Freedom24 sicher?

Freedom24 ist ein europäischer Broker und unterliegt der Aufsicht der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Somit können sich Kunden sich sicher sein, dass ihr Geld selbst im Falle einer Insolvenz bis zu einem bestimmten Betrag gesichert ist.



Darüber hinaus handelt es sich bei Freedom24 um das Tochterunternehmen der an der NASDAQ notierten Freedom Holding Corp., deren Kurswerte innerhalb eines Jahres um fast 88 % auf 83.35 US-Dollar angestiegen sind (Stand: 30. Juni 2023).



Das Unternehmen verfügt über das langfristige Bonitätsrating "BB" von Standard & Poor's Global Ratings, sodass eine Insolvenz praktisch ausgeschlossen werden kann.



Fazit: Freedom24 ist ein sicherer Hafen gegen die Inflation

Das neue Angebot von Freedom24 eignet sich für jeden Sparer, der über Bargeldbeträge über 1.000 Euro verfügt und das Privatvermögen vor der Inflationsrate von 6,4 % für Euros oder 8,5 % für US-Dollar schützen möchte (Stand: 30. Juni 2022). Freedom24 ermöglicht ein passives Einkommen mit überschaubaren Risiken bei einem starken, globalen Finanzdienstleister.



Haftungsausschluss (Disclaimer): Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten bergen immer das Risiko des Verlustes Ihres Kapitals. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie unbedingt Ihre eigene Analyse durchführen. Falls erforderlich, sollten Sie eine unabhängige Anlageberatung durch einen zertifizierten Fachmann in Anspruch nehmen. Der Kauf von Aktien bei Börsengängen zum Ausgabepreis kann mit zusätzlichen Einschränkungen verbunden sein. (05.07.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



