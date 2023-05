Was ist das D-Sparkonto von Freedom24?

Was sind die Vor- und Nachteile des D-Sparkontos?

Ein hoher Zinssatz von bis zu 3 %

Täglich verzinst

Keine Anlagelimits

Basis-Abo bereits ab 0 Euro pro Monat

Getrennte Spar- und Handelskonten

Internationale Sicherheitsstandards

Weitere Investitionsmöglichkeiten (optional)

Nachteile des D-Sparkontos



Keine Debit- oder Kreditkarte verfügbar

Die Zinssätze können vom Unternehmen geändert werden

Welche Kosten entstehen?

Die Kosten für ein Handels- und D-Sparkonto starten von 0 Euro und reichen bis zu 200 Euro pro Monat. Für welchen Vertrag man sich entscheiden sollte, hängt in erster Linie vom eigenen Handelsvolumen ab. Wer gar nicht plant, an der Börse zu handeln und nur das D-Konto nutzen möchte, ist mit dem Basistarif von 0 Euro pro Monat bestens aufgehoben.



Wer dagegen aktiv am Börsenhandel teilnehmen und sich aus über einer Million Anlageinstrumente wie IPOs, Aktien oder ETFs entscheiden möchte, sollte stattdessen einen Blick auf das Fix- oder Super-Konto werfen: Hier sind die Handelsgebühren am günstigsten. Die eigenen Bedürfnisse bestimmen somit das passende Abonnement.







Wie kann man sich anmelden?

Nachdem Sie sich für das passende Abonnement entschieden haben, kann die Registrierung zum D-Sparkonto in wenigen Klicks durchgeführt werden. Sie können sich sowohl per PC als auch per App für iOS und Android anmelden.



Kontoeröffnung per PC/Laptop: Begeben Sie sich auf "Aufträge" und anschließend auf "Kontoeinstellungen". Im Anschluss klicken Sie auf "New Account" und öffnen eine sichere Sitzung. Wählen Sie hiernach das D-Sparkonto aus.





Begeben Sie sich auf "Aufträge" und anschließend auf "Kontoeinstellungen". Im Anschluss klicken Sie auf "New Account" und öffnen eine sichere Sitzung. Wählen Sie hiernach das D-Sparkonto aus. Kontoeröffnung per App: Wählen Sie "Non-Trading Operations", "Kontoeinstellungen", "Neues Konto", öffnen Sie eine sichere Sitzung und wählen Sie anschließend das D-Konto aus.

Wie steht es um die Sicherheit?

Obwohl es sich bei Freedom24 um ein Privatunternehmen handelt, ist Ihr Geld sicher aufgehoben. Hierzu sprechen eine Reihe von Faktoren:



Die Freedom Holding Corp. wird an der Nasdaq-Börse gehandelt. Die Kurswerte sind in den letzten 5 Jahren um über 1040 % angestiegen.









Der Konzern wird von internationalen Finanzaufsichtsbehörden reguliert, darunter die US Securities and Exchange Commission (SEC), die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).



Die Gelder sind europarechtlich geschützt und bis zu einer Höhe von 20.000 Euro versichert.

Fazit: Ihr erster Schritt zum passiven Einkommen

Das D-Sparkonto von Freedom24 ist der einfachste Weg, um mit dem Aufbau eines passiven Einkommens zu beginnen. Wir empfehlen, neben dem D-Sparkonto auch weitere Anlagemöglichkeiten wie ETFs zu nutzen, um eine Nettorendite zu erzielen, die selbst die derzeitige Inflationsrate übersteigt.



Haftungsausschluss (Disclaimer): Anlagen in Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten bergen immer das Risiko des Verlustes Ihres Kapitals. Prognosen und frühere Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie unbedingt Ihre eigene Analyse durchführen. Falls erforderlich, sollten Sie eine unabhängige Anlageberatung durch einen zertifizierten Fachmann in Anspruch nehmen. Der Kauf von Aktien bei Börsengängen zum Ausgabepreis kann mit zusätzlichen Einschränkungen verbunden sein.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





