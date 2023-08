Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (24.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport wird für das Gesamtjahr etwas optimistischer - AktienanalyseDer Passagierverkehr in Frankfurt befindet sich weiter auf Erholungskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) habe an Deutschlands größtem Drehkreuz im ersten Halbjahr 26,9 Mio. Fluggäste (plus 29,1 Prozent) gezählt. Das entspreche knapp 80 Prozent des Aufkommens im letzten Vorkrisenjahr 2019, habe es geheißen. Auch an den internationalen Beteiligungsflughäfen zeige der Trend weiter nach oben. In Griechenland habe das Aufkommen sogar bereits 7,8 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau gelegen. Die Bilanz sehe entsprechend aus: Der Konzernumsatz sei im ersten Halbjahr um 33,8 Prozent auf gut 1,8 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 17,9 Prozent auf 481,4 Mio. Euro geklettert. Unter dem Strich sei ein Konzernergebnis von 85 Mio. Euro geblieben. Im Vorjahreszeitraum habe eine Russland-Abschreibung dem Konzern einen Verlust von 53,1 Mio. Euro eingebrockt.Der Flughafenbetreiber werde für das Gesamtjahr daher etwas optimistischer. Sowohl EBITDA als auch Konzernergebnis sollten nun in der oberen Hälfte des vom Management prognostizierten Korridors von 1,04 bis 1,2 Mrd. bzw. 300 bis 420 Mio. Euro landen. Auch bei der Passagierprognose sei Fraport etwas präziser geworden. So dürfte die Zahl der Fluggäste in diesem Jahr den "mittleren Bereich" der "Bandbreite von über 80 bis 90 Prozent des Vorkrisenniveaus aus 2019" erreichen.Damit sollte es der Fraport-Aktie eigentlich gelingen, das zyklische Jahrestief bei 35,56 (aktuell: 49,55) Euro auch in den kommenden Monaten auf Abstand zu halten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2023)Börsenplätze Fraport-Aktie: