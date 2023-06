XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (20.06.2023/ac/a/d)



Citi stelle fest, dass sich Fraport dem Ende eines fast 20-jährigen Investitionszyklus nähere, der bisher nur sehr geringe Renditen erbracht habe. Citi glaube, dass der erste positive Katalysator bessere Verkehrsdaten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 sein würden. Gleichzeitig werde das regulierte EBITDA mit den Gebührenerhöhungen und dem Verkehrsaufkommen in Richtung des zulässigen Renditeniveaus von 7,3% steigen. Der daraus resultierende freie Cashflow sei nach Ansicht der Citi in diesem Stadium noch nicht eingepreist.Die Analysten der Citigroup stufen die Fraport-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 19.06.2023)