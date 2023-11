Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fraport könne im heutigen Handel deutlich zulegen. Denn die Rückkehr der Reiselust bei vielen Menschen habe dem Frankfurter Flughafenbetreiber in diesem Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. An seinen Auslandsflughäfen habe das Unternehmen so viele Passagiere wie vor der Corona-Krise gezählt.Allerdings sei in Frankfurt das Rekordniveau aus dem Jahr 2019 noch ein gutes Stück entfernt geblieben. Unter den größten deutschen Flughäfen komme Frankfurt weiter am schnellsten aus der Krise, habe Vorstandschef Stefan Schulte gesagt. Zwar habe der Manager die Latte für 2023 bei der Vorlage der Quartalsbilanz am Dienstag trotz überraschend guter Zahlen nicht höher gelegt. Eine Dividende werde es indes nicht geben. Dafür müsste zuvor laut Schulte die Verschuldung weiter sinken.Im dritten Quartal habe der MDAX-Konzern sein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 478 Millionen Euro gesteigert. Damit habe der Konzern nicht nur besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, sondern auch sein Ergebnis aus dem Sommer 2019 vor der Corona-Krise übertroffen. Die Erlöse hätten um knapp ein Fünftel auf 1,2 Milliarden Euro zugelegt. Der Nettogewinn sei mit 236 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie ein Jahr zuvor.Die Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn seien "sehr wichtig, um die coronabedingte Neuverschuldung sukzessive abzubauen", habe Fraport-Chef Schulte gesagt. Für das laufende Jahr rechne der Manager weiterhin mit einem operativen Gewinn (EBITDA) in der oberen Hälfte der Zielspanne von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro. Der konsolidierte Konzerngewinn solle ebenfalls das obere Ende der Zielspanne von 300 bis etwa 420 Millionen Euro erreichen. Allerdings habe Fraport Ende September auf einem Schuldenberg von netto 7,4 Milliarden Euro gesessen - über 3 Milliarden Euro mehr als vor der Pandemie Ende 2019.An den Fraport gemanagten Beteiligungsflughäfen im Ausland habe das Passagieraufkommen das Vor-Corona-Niveau im dritten Quartal insgesamt sogar wieder erreicht. Die 14 Regionalflughäfen in Griechenland und der Airport im türkischen Antalya hätten dabei neue Rekordwerte erreicht.Die Aktie von Fraport bleibt eine Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Wer investiert sei, könne die Position unverändert mit einem Stopp bei 42,00 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 07.11.2023)Mit Material von dpa-AFX