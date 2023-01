Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

49,59 EUR -1,14% (19.01.2023, 11:01)



XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

49,78 EUR -1,35% (19.01.2023, 10:46)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



NASDAQ OTC-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (19.01.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Lockerung von Infektionsschutzmaßnahmen und der Abbau von Reiserestriktionen haben dem Flughafen Frankfurt 2022 ein erhebliches Passagierplus beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF).Wie der Betreiber Fraport mitgeteilt habe, sei das Passagieraufkommen um 97 Prozent auf rund 48,9 Mio. Fluggäste gestiegen. In Urlaubsperioden hätten die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr deutlich im dreistelligen Prozentbereich gelegen - in der Spitze im April bei über 300 Prozent.Trotz der Erholung: Zum 2019 erzielten Rekordwert von knapp 70,6 Mio. Fluggästen fehle noch ein gutes Stück. "Für die gesamte Luftverkehrsbranche war das Jahr 2022 sehr turbulent und fordernd", habe CEO Stefan Schulte erklärt. "Lockdowns zu Beginn des Jahres, gefolgt von einer rasant ansteigenden Nachfrage hätten beim Hochlauf des Betriebs allen Prozesspartnern sehr viel abverlangt, das komplexe System Luftverkehr sei vielfach ins Stocken geraten - auch in Frankfurt."Der Manager sei allerdings guter Dinge, den Rückstand weiter verringern zu können. "Der Blick nach vorn stimmt zuversichtlich. Mit der breiten Reiselust im Rücken erwarten wir 2023 weiteres Wachstum. Darauf bereiten wir uns mit Hochdruck vor."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: