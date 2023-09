Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.An der Börse gehe es mit der Aktie von Fraport in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld kaum voran - im Gegenteil, der Kurs des MDAX-Titels sinke derzeit. Doch operativ gebe es durchaus Fortschritte zu vermelden. So seien die Arbeiten am neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens nach Betreiberangaben "voll im Zeitplan".Die Arbeiten seien gut vorangegangen, habe Stefan Schulte, der Chef der Fraport AG, am Mittwoch bei einer Baustellenbegehung auf dem größten deutschen Verkehrsflughafen versichert. Das Abfertigungsgebäude für vier Milliarden Euro solle 2026 in Betrieb gehen."Bei so einem Großbau gibt es nicht die eine Fertigstellung", habe Schulte betont. Vielmehr seien die Abnahmeprozesse und Überprüfungen zusammen mit Behörden, Feuerwehr und anderen Partnern nach und nach gelaufen.Harald Rohr, Geschäftsführer der Frankfurt Ausbau Süd GmbH, gehe davon aus, dass etwa der "zentrale Marktplatz" des Terminalgebäudes, an dem sich Reisende nach Check In und Gepäckaufgabe bis zum Gang zu ihrem Gate aufhalten könnten, im dritten Quartal 2025 fertiggestellt sein werde. "Das gibt uns eine Vorlaufzeit von neun bis zwölf Monaten, um die Passagierprozesse durchlaufen zu lassen", habe er gesagt.Auch wenn sich das Chartbild von Fraport zuletzt wieder etwas eingetrübt habe, bleibe DER AKTIONÄR für die Fraport-Aktie zuversichtlich gestimmt. Der MDAX-Titel bleibt attraktiv, der Stopp sollte bei 42,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)Mit Material von dpa-AFX