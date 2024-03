XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (07.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Frankfurter Flughafen ist trotz viel Schnee und Eis mit einem deutlichen Anstieg des Passagieraufkommens ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF).Der Betreiber Fraport habe im Januar knapp 4,1 Mio. Fluggäste gezählt, ein Plus von 11,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Auch der jüngste Aufwärtstrend beim Frachtaufkommen habe sich im Januar fortgesetzt. Es sei um 8,8 Prozent auf 154.296 Tonnen gestiegen. Die Aktie habe nach den starken Kursgewinnen seit November dennoch den Rückwärtsgang eingelegt. Trotz des Anstiegs zu Jahresbeginn habe die Passagierzahl immer noch 12,6 Prozent unter dem Januar aus dem Vorkrisenjahr 2019 gelegen. Im Dezember habe der Rückstand zu der Zeit vor der Pandemie nur sechs Prozent betragen.Auch die jüngsten Analystenkommentare seien wenig schmeichelhaft gewesen. Deutsche Bank Research etwa habe die Einstufung für Fraport auf "sell" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der zuständige Analyst rechne mit einem schwachen Jahr - und habe auf die beträchtliche Verschuldung des Unternehmens verwiesen. Vor diesem Hintergrund seien die Aktien anspruchsvoll bewertet, so sein Fazit. Auch Jeffries bleibe skeptisch, was die weitere Entwicklung der Aktie betreffe. Zwar habe das Analysehaus das Kursziel für Fraport zuletzt von 43 auf 48 angehoben. Die Einstufung wurde aber auf "underperform" belassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 9/2024)Börsenplätze Fraport-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:51,10 EUR +2,08% (07.03.2024, 12:43)