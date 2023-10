Börsenplätze Fraport-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

46,85 EUR -3,06% (13.10.2023, 14:26)



XETRA-Aktienkurs Fraport-Aktie:

46,70 EUR -3,61% (13.10.2023, 14:13)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



NASDAQ OTC-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (13.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Aktie von Fraport zähle in einem ohnehin schwachen Markt mit einem Minus von aktuell vier Prozent zu den schwächsten Titeln im HDAX. Denn die US-Bank J.P. Morgan habe den Aktien den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwarte anlässlich der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 7. November eher schlechte Nachrichten.Das Kursziel sei von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen worden. Angesichts der verzögerten Erholung des Verkehrsaufkommens in Frankfurt, des hohen Verschuldungsgrads und der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sei sie für den Flughafenbetreiber nun vorsichtiger gestimmt, so Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie.Auch das Analysehaus Jefferies sei skeptisch gestimmt und habe die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für September auf "underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen sei im Vergleich zum Vormonat gestiegen, so Analyst Graham Hunt. Die Auslastung der von Fraport betriebenen griechischen Flughäfen bleibe der Lichtblick, während Brasilien und Antalya einen Rückgang verzeichnet hätten.Das Chartbild bei Fraport bleibe angeschlagen. Daher drängt sich aktuell kein Einstieg beim MDAX-Titel auf. Wer bereits investiert ist, sollte die Position unverändert mit einem Stoppkurs bei 42,00 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link