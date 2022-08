Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

48,03 EUR -0,37% (18.08.2022, 09:49)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

47,69 EUR -0,75% (18.08.2022, 09:59)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (18.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport: Belebung nach Lockerungen - AktienanalyseDer Passagieransturm in Frankfurt hat dem Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) im zweiten Quartal kräftige Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei um 90 Prozent auf 809 Mio. Euro geklettert. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe das Unternehmen knapp 338 Mio. Euro verdient. Das seien 14 Prozent mehr als im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum und mehr als von Experten im Schnitt erwartet."Seit März spüren wir konzernweit einen starken Aufwärtstrend bei unseren Fluggastzahlen, weil die Menschen wieder reisen können und wollen", so CEO Stefan Schulte. Für Frankfurt habe der Konzern trotz des Abfertigungschaos der vergangenen Wochen seine Prognose daher deutlich hochgesetzt. Statt 39 bis 46 Mio. würden in diesem Jahr dort nun 45 bis 50 Mio. Passagiere erwartet. Auch das EBITDA solle dank der guten Verkehrsentwicklung mit 850 bis 970 Mio. Euro höher ausfallen als bisher gedacht (bisher: 760 bis 880 Mio. Euro).Kleines Manko: Weil Fraport sein Engagement am Flughafen in St. Petersburg wegen der Sanktionen gegen Russland auf null abgeschrieben habe, sei der auf die Aktionäre entfallende Gewinn im zweiten Quartal um mehr als 30 Prozent auf gut 59 Mio. Euro gesunken. Die zu Jahresanfang gegebene Prognose des Konzernergebnisses sei in der Folge von 50 bis 150 auf null bis 100 Mio. Euro reduziert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: