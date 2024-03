Linz (www.aktiencheck.de) - Die nationale Statistikbehörde teilte am Dienstag mit, dass sich das französische Haushaltsdefizit im vergangenen Jahr auf 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) belaufen habe, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Regierung habe mit 4,9 Prozent gerechnet, auch mit diesem Wert wäre Frankreich schon weit von der Drei-Prozent-Grenze der EU entfernt gewesen. Finanzminister Le Maire begründe dies unter anderem mit geringeren Steuereinnahmen. (27.03.2024/ac/a/m)