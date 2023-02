Paris (www.aktiencheck.de) - Die gute Stimmung an der Pariser Börse ebbt nicht ab, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der französische Leitindex CAC 40 habe am Donnerstag vergangener Woche mit 7.387 Punkten ein neues Rekordhoch erklommen. Seit Anfang Januar belaufe sich das Plus auf rund 12 Prozent. Die Kauflaune der Anleger komme nicht von ungefähr. Weder die viel befürchtete Rezession noch Gasknappheit würden aktuell sehr wahrscheinlich erscheinen. Zudem würden Mut machende Konjunkturdaten für Zuversicht sorgen. Laut dem nationalen Statistikamt Insee sei Frankreich bei der Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2022 auf ein Plus von 0,1 Prozent gekommen. Im Gesamtjahr 2022 habe das BIP mit 2,6 Prozent deutlich über den hierzulande erzielten 1,9 Prozent gelegen.Ins positive Bild passe, dass sich die Unternehmensstimmung im Februar aufgehellt habe. Während Ökonomen mit einer Stagnation gerechnet hätten, sei der Indikator des Statistikamts um einen Punkt auf 102 Zähler vorgerückt und habe damit über seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten gelegen. Zu guter Letzt habe der Einkaufsmanagerindex PMI Composite im Februar laut S&P Global Frankreich von 49,4 Punkten im Januar auf 52,8 Punkte zugelegt und damit den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht. Unterstützung habe der CAC 40 auch aus Übersee erhalten. In den USA seien am Mittwochabend die Notenbank-Protokolle von Anfang Februar veröffentlicht worden. Danach hätten sich fast alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte ausgesprochen. Die Börsianer an der Seine würden dies als Signal dafür betrachten, dass sich die FED langsam dem Endpunkt ihres Zinserhöhungszyklus nähern könnte. (24.02.2023/ac/a/m)