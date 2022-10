Paris (www.aktiencheck.de) - Rund 600 Punkte oder umgerechnet mehr als 10 Prozent ist der französische Leitindex CAC 40 (ISIN FR0003500008/ WKN 969400) in den vergangenen vier Wochen gestiegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Das französische Börsenbarometer habe sich In den vergangenen zwölf Monaten deutlich besser geschlagen als sein deutsches Pendant. Während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) rund 17 Prozent eingebüßt habe, sei der CAC 40 mit einem Minus von knapp acht Prozent vergleichsweise glimpflich davongekommen. Einer der wichtigsten Gründe: Frankreich präsentiere sich mit Blick auf die Konjunktur deutlich besser als die Bundesrepublik. So schrumpfe das deutsche BIP in 2023 laut der jüngsten Prognose des IWF um 0,3 Prozent - Frankreich hingegen dürfte um 0,7 Prozent zulegen.Besser sieht es jenseits des Rheins auch bei der Inflation aus: Während Frankreich im September mit 6,2 Prozent die niedrigste Inflationsrate in Europa hatte, lag die Teuerung hierzulande zuletzt über der Marke von 10 Prozent, so die Analysten der BNP Paribas. Kurzum: Gut möglich, dass der CAC 40 im Vergleich zum DAX weiterhin die Richtung vorgeben könnte. (Ausgabe vom 28.10.2022) (31.10.2022/ac/a/m)