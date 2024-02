US-Anleger seien gestern reserviert in die neue Handelswoche gestartet und auch aus Asien seien heute Morgen keine frischen Impulse gekommen.



Im Kampf um die technologische Führung bei Künstlicher Intelligenz setze Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) künftig auch auf europäische Expertise. Der US-Softwarekonzern habe eine Partnerschaft mit der französischen Firma Mistral bekannt gegeben. Deren ChatGPT-Konkurrent werde künftig auch auf Microsofts Cloud-Plattform Azure verfügbar sein. Außerdem hätten die neuen Partner die Möglichkeiten für die gemeinsame Entwicklung von KI ausgelotet, die auf die Bedürfnisse bestimmter Kundengruppen zugeschnitten seien.



In einem nachrichtenarmen Handel habe der EUR leicht zugelegt. Der Bitcoin sei auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen. Als entscheidend für die Kursrally gelte die Zulassung mehrerer Bitcoin-Fonds in den USA, die bereits im Januar durch die Börsenaufsicht SEC erfolgt sei. Diese sogenannten Spot-ETF würden es Interessenten ein Investment ermöglichen, ohne die Digitalanlage selbst direkt kaufen zu müssen.



Die Ölpreise hätten am Montag anfängliche Verluste wieder wettgemacht. Angriffe der Huthi-Rebellen hätten erneut Ängste vor Versorgungsunterbrechungen geschürt.





Ein Rekord jagt den nächsten: Auch gestern zeigte die Anzeigetafel auf dem Frankfurter Parkett ein neues Hoch an, so die Analysten der Nord LB.Der breitere Markt habe jedoch nicht mitgezogen. Wie bereits am Freitag habe er auch gestern schwächer notiert. Ein weiteres Rekordhoch habe es auch bei Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) gegeben. Seit Jahresbeginn betrage der Aufschlag rund 47%. Damit seien die Papiere des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers unangefochten an der Spitze im DAX.