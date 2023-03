Linz (www.aktiencheck.de) - Die Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank hat eindrucksvoll die allgemeine Risikoaversion zahlreicher Marktteilnehmer bzw. Anleger und die Suche nach Stabilität gezeigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Während der Weltwirtschaftskrise 2007/2008 habe vor allem der USD als sicherer Anlagehafen gegolten. Mittlerweile würden sich auch YEN und der CHF dazu gesellen. Der Status des CHF als Fluchtwährung werde vor allem durch das rezessive Umfeld in Europa, die steigenden Energiepreise und die verhältnismäßig niedrige Inflation begünstigt. Das sei im Wesentlichen der Grund für die gegenwärtige Frankenstärke. In der aktuellen Lage sei davon auszugehen, dass EUR/CHF weiterhin unter der Parität notieren werde. Franken Verkäufer biete sich jetzt eine gute Gelegenheit für eine Absicherung. (15.03.2023/ac/a/m)





