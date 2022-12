5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



7. Nach Kenntnis von GSC Research halten Investoren, die mit 2,5% oder mehr an der GSC Holding AG als Mutter von GSC Research beteiligt sind (siehe www.gsc-ag.de), unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,30 EUR 0,00% (21.12.2022, 11:55)



XETRA-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,30 EUR 0,00% (21.12.2022, 11:57)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen tätig. Sie hat sich dabei fast ausschließlich auf Kunden mit geringem und mittlerem Postaufkommen spezialisiert. Ein wichtiger Bestandteil des Produktgeschäftes von Francotyp-Postalia ist ferner das After-Sales-Geschäft, welches im Wesentlichen aus dem Teleportogeschäft (elektronische Ladung des Briefportos in die Frankiermaschinen), dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien sowie dem Kundendienst- und Ersatzteil- und Klischeegeschäft (Bereitstellung von individuellen Logos oder Schriftzügen zum Aufdruck neben der Frankierung) besteht. Mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Schweden und Singapur ist das Unternehmen in allen wichtigen Weltmärkten vertreten. (21.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin zu kaufen.Trotz der weiter eingetrübten Rahmenbedingungen seien die Neunmonatszahlen der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) über den Erwartungen ausgefallen. Zwar hätten hierbei auch größere positive Sondereffekte sowie die Erstkonsolidierung der zum Ende des ersten Quartals 2022 übernommenen Azolver-Gesellschaften eine Rolle gespielt. Aber auch auf Basis der von FP berichteten normalisierten Zahlen habe immer noch ein von allen drei Geschäftsbereichen getragenes rund 15-prozentiges Umsatzwachstum sowie eine von 11,3 auf 12,0 Prozent verbesserte EBITDA-Marge in den Büchern gestanden. Und der Free Cashflow habe sich gar - trotz der daraus finanzierten Azolver-Akquisition - um glatte 50 Prozent erhöht.In der erfreulichen Entwicklung würden sich nun die Erfolge des Transformationsprogramms FUTURE@FP deutlich widerspiegeln. Dies betreffe zum einen die Umsatzseite mit daraus resultierenden Skaleneffekten. Zum anderen hätten die Kostenquoten trotz teils erheblicher Preissteigerungen vor allem bei Material und Energie sowie Einmalbelastungen im Zusammenhang mit den M&A-Aktivitäten und der laufenden Einführung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems in Summe verbessert werden können.Zwar würden in diesem Zusammenhang auch im kommenden Geschäftsjahr noch nennenswerte Einmalbelastungen anfallen. Mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse von aktuell 67 Prozent sähen die Aktienanalysten von GSC Research die Gesellschaft aber gut positioniert, um den eingeschlagenen Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin erfolgreich voranzuschreiten.Positiv sähen die Aktienanalysten von GSC Research diesem Zusammenhang auch die zweite Akquisition dieses Jahres, die Anfang Oktober erfolgte Übernahme von pakadoo, mit der sich FP im zwar noch kleinsten, aber potenzialstärksten Geschäftsbereich Digital Business Solutions verstärkt habe. Hier werde indikativ für den Fünfjahreszeitraum von 2020 bis 2027 eine durchschnittliche jährliche organische Wachstumsrate von 15 bis 20 Prozent angestrebt, zudem seien weitere Zukäufe geplant. Aber auch für die Geschäftsbereiche Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services sähen die indikativen Planungen für den genannten Zeitraum jeweils durchschnittliche jährliche Zuwächse im niedrigen einstelligen Prozentbereich vor.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, einmal mehr seine Ansicht, dass das derzeitige Kursniveau eine sehr günstige Gelegenheit bietet, den Anteilschein des Berliner Traditionsunternehmens Francotyp-Postalia zu kaufen. Zudem weise der Titel bei Ansatz der Dividendenschätzung der Aktienanalysten von GSC Research für 2023 eine Ausschüttungsrendite von stattlichen 5,5 Prozent auf. (Analyse vom 21.12.2022)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.