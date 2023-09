5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen tätig. Sie hat sich dabei fast ausschließlich auf Kunden mit geringem und mittlerem Postaufkommen spezialisiert. Ein wichtiger Bestandteil des Produktgeschäftes von Francotyp-Postalia ist ferner das After-Sales-Geschäft, welches im Wesentlichen aus dem Teleportogeschäft (elektronische Ladung des Briefportos in die Frankiermaschinen), dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien sowie dem Kundendienst- und Ersatzteil- und Klischeegeschäft (Bereitstellung von individuellen Logos oder Schriftzügen zum Aufdruck neben der Frankierung) besteht. Mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Schweden und Singapur ist das Unternehmen in allen wichtigen Weltmärkten vertreten. (08.09.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin zu kaufen.In einem anhaltend herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld habe die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) für die ersten sechs Monate des aktuellen Geschäftsjahres 2023 über eine solide Entwicklung berichten können. Dabei würden die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP erzielten operativen Fortschritte jedoch erst bei einer Bereinigung des vorgelegten Zahlenwerks um diverse Sondereinflüsse sichtbar.So seien im letztjährigen Vergleichszeitraum insgesamt positive Währungs- und Sondereffekte von 15,7 Mio. Euro beim Umsatz und saldiert 1,5 Mio. Euro beim EBITDA angefallen. In der Berichtsperiode sei es hingegen zu Belastungen aus Wechselkurseffekten von 1,1 Mio. Euro beim Umsatz sowie aus Sondereinflüssen von 3,5 Mio. Euro beim EBITDA gekommen. Auf Basis der von FP berichteten, um diese Effekte bereinigten normalisierten Werte seien die Konzernerlöse um 12,5 Prozent und das EBITDA um 27,7 Prozent geklettert, was eine normalisierte EBITDA-Marge von 14,6 Prozent bedeutet habe. Darin enthalten sei allerdings auch ein Erstkonsolidierungseffekt aus den erst seit dem zweiten Quartal 2022 in das Zahlenwerk einfließenden Azolver-Gesellschaften.Auch zukünftig sollte sich die voranschreitende Transformation des Unternehmens zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern weiterhin positiv auf die Umsatz- und Ergebniskennziffern auswirken. Dabei sei im zweiten Quartal mit dem Beginn der sukzessiven Umstellung auf das konzernweite neue ERP/CRM-System ein wichtiger Meilenstein von FUTURE@FP erreicht worden. Zudem baue das Unternehmen sein Produkt- und Lösungsportfolio kontinuierlich aus und treibe die Internationalisierung insbesondere im potenzialstarken Geschäftsbereich Digital Business Solutions weiter voran.Insgesamt sähen die Aktienanalysten von GSC Research daher die weiteren Perspektiven der Francotyp-Postalia Holding AG mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem Anteil wiederkehrender Erlöse von zuletzt 67 Prozent unverändert positiv. Trotz aller Erfolge des am 29. April 2021 erstmals vorgestellten Transformationsprogramms FUTURE@FP habe sich der Aktienkurs jedoch seitdem per Saldo praktisch nicht von der Stelle bewegt - seinerzeit habe der FP-Anteilschein bei 3,22 Euro notiert, aktuell bewege er sich mit 3,20 Euro immer noch auf dem gleichen Niveau.Bei Ansatz unseres leicht von 6,30 auf 6,40 Euro erhöhten Kursziels weist die FP-Aktie derzeit ein Kurspotenzial von glatten 100 Prozent auf, so die Aktienanalysten von GSC Research.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, einmal mehr seine Empfehlung, den Francotyp-Postalia-Anteilschein auf dem seiner Ansicht nach sehr günstigen Kursniveau zu kaufen. (Analyse vom 08.09.2023)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.