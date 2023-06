Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,44 EUR +1,18% (02.06.2023, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,48 EUR +1,16% (01.06.2023)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen tätig. Sie hat sich dabei fast ausschließlich auf Kunden mit geringem und mittlerem Postaufkommen spezialisiert. Ein wichtiger Bestandteil des Produktgeschäftes von Francotyp-Postalia ist ferner das After-Sales-Geschäft, welches im Wesentlichen aus dem Teleportogeschäft (elektronische Ladung des Briefportos in die Frankiermaschinen), dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien sowie dem Kundendienst- und Ersatzteil- und Klischeegeschäft (Bereitstellung von individuellen Logos oder Schriftzügen zum Aufdruck neben der Frankierung) besteht.



Mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Schweden und Singapur ist das Unternehmen in allen wichtigen Weltmärkten vertreten. (02.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin zu kaufen.Auf den ersten Blick würden die Zahlen der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2023 etwas enttäuschend wirken mögen. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass der Vorjahreszeitraum massiv durch Währungs- und Sondereffekte beeinflusst gewesen sei, die sich beim Umsatz auf 9,6 Mio. Euro und beim EBITDA auf 2,2 Mio. Euro summiert hätten. Im Berichtsquartal seien derartige Effekte dagegen nur in Höhe von 0,5 Mio. Euro beim Umsatz sowie von minus 0,7 Mio. Euro beim EBITDA angefallen.Bereinigt um alle Sondereinflüsse hätten die Konzernerlöse um knapp 14 Prozent und das EBITDA um mehr als 15 Prozent zugelegt. Hierzu hätten zwar auch die im Vergleichszeitraum noch nicht enthaltenen Azolver-Gesellschaften mit einem Umsatzanteil von 6,1 Mio. Euro beigetragen. Gleichwohl sei aber auch unter Ausklammerung dieses Erstkonsolidierungseffekts immer noch ein organisches Wachstum von knapp 3 Prozent verblieben. Insgesamt zeige sich der Vorstand daher mit der Entwicklung im Auftaktquartal zufrieden.Für den weiteren Jahresverlauf stünden kontinuierliche Investitionen in die (Weiter-)Entwicklung der FP-Produkte und -Lösungen sowie eine verstärkte Internationalisierung vor allem im zukunftsträchtigen Geschäftsbereich Digital Business Solutions, aber auch im Stammgeschäft Mailing, Shipping & Office Solutions auf der Agenda. Dabei würden unverändert auch Akquisitionen vor allem im Bereich der digitalen Lösungen einen festen Bestandteil der Wachstumsstrategie bilden. Zudem sollten die im Rahmen des Transformationsprogramms FUTURE@FP umgesetzten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung weiterhin Wirkung zeigen.Insgesamt sehe das Management die Gesellschaft mit den in den letzten Quartalen gezeigten Erfolgen von FUTURE@FP auf einem guten Kurs bei der Transformation zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern. Die voranschreitende Transformation, die erfolgreiche Integration der Azolver-Gesellschaften und die weiteren Investitionen in die Produktentwicklung sollten sich auch künftig in weiter steigenden EBITDA-Margen widerspiegeln.Auf Basis des leicht von 6,60 auf 6,30 Euro reduzierten Kursziels biete die FP-Aktie aktuell ein stattliches Kurspotenzial von über 80 Prozent. Positive Effekte könnten dabei auch aus dem bis Anfang November 2023 laufenden Aktienrückkaufprogramm resultieren.Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, den Anteilsschein der Francotyp-Postalia Holding AG, die im Juli ihr 100. Firmenjubiläum feiern kann, auf dem seiner Meinung nach unverändert sehr günstigen Kursniveau weiterhin als klaren "Kauf" ein. (Analyse vom 02.06.2023)