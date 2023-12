Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen tätig. Sie hat sich dabei fast ausschließlich auf Kunden mit geringem und mittlerem Postaufkommen spezialisiert. Ein wichtiger Bestandteil des Produktgeschäftes von Francotyp-Postalia ist ferner das After-Sales-Geschäft, welches im Wesentlichen aus dem Teleportogeschäft (elektronische Ladung des Briefportos in die Frankiermaschinen), dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien sowie dem Kundendienst- und Ersatzteil- und Klischeegeschäft (Bereitstellung von individuellen Logos oder Schriftzügen zum Aufdruck neben der Frankierung) besteht. Mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Schweden und Singapur ist das Unternehmen in allen wichtigen Weltmärkten vertreten. (13.12.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Angesichts der zunehmend eingetrübten konjunkturellen Rahmenbedingungen habe sich die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) in den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres 2023 gut schlagen können. Auf den ersten Blick sei dies allerdings nicht aus dem Zahlenwerk erkennbar, da dieses im Vorjahreszeitraum nennenswert durch diverse positive und in der Berichtsperiode durch negative Sondereffekte beeinflusst gewesen sei.Auf Basis der von FP berichteten, um diese Sondereinflüsse bereinigten normalisierten Werte sei der Konzernumsatz jedoch um 8,7 Prozent und das EBITDA um 24,0 Prozent gestiegen, was eine normalisierte EBITDA-Marge von 13,7 Prozent bedeutet habe. Darin enthalten sei allerdings auch ein Erstkonsolidierungseffekt aus den erst seit dem zweiten Quartal 2022 einfließenden Azolver-Gesellschaften.Dabei hätten sich die Geschäftsbereiche Mailing, Shipping & Office Solutions (MSO) und Mail Services stabil entwickelt, während die SaaS-Lösungen im Geschäftsbereich Digital Business Solutions (DBS) weiter gewachsen seien. Für das anstehende Geschäftsjahr 2024 werde bei MSO und Mail Services eine weiterhin solide Entwicklung und bei DBS ein wieder stärkeres Wachstum erwartet. Angesichts des infolge weltweit sinkender Briefvolumina schrumpfenden Gesamtmarktes für Frankiersysteme liege dabei ein Fokus auch auf dem Cross-Selling der DBS-Lösungen an MSO-Kunden. Zudem sei auch eine weitere Stärkung des DBS-Bereichs durch Zukäufe geplant.Vom Kapitalmarkt seien die bereits gezeigten Fortschritte jedoch bislang nach wie vor nicht gewürdigt worden. Nach dem Kursrückgang der letzten Wochen belaufe sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft aktuell auf lediglich 47,9 Mio. Euro und damit auf weniger als ein Fünftel des Umsatzes. Und auf Basis der Analysten-Schätzungen liege das derzeitige KGV der FP-Aktie für 2024 nur bei 6,0. Auch unter Berücksichtigung der mit gut 15 Prozent zum Ende des Neunmonatszeitraums recht schwachen Konzerneigenkapitalquote erachte er den Anteilsschein damit weiterhin als deutlich unterbewertet.Bei Ansatz des minimal angepassten Kursziels von 6,30 Euro weise das Papier momentan ein stattliches Upside-Potenzial von rund 114 Prozent auf. Auch wenn dieses Kursziel möglicherweise ambitioniert erscheine, ergebe sich auf dieser Basis und bei Zugrundelegung der Analysten-Schätzungen für 2024 lediglich ein EBIT-Multiple von 8,6.Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die Francotyp-Postalia-Aktie auf dem seiner Meinung nach aktuell äußerst günstigen Kursniveau weiterhin als klaren "Kauf" ein. (Analyse vom 12.12.2023)