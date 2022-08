Wie das Unternehmen in den Unterlagen weiter erkläre, habe es für zwei E-Boote die Design- und Prototypen-Entwicklung abgeschlossen. Diese könnten bereits konfiguriert und für eine Anzahlung von 100 Dollar reserviert werden. Kaufpreise seien bislang nicht veröffentlicht worden.



Alleine in den USA solle der Markt für Freizeitboote laut den Analysten von Straits Research bis 2030 28,4 Milliarden Dollar schwer werden. Das entspreche einem jährlichen Wachstum von im Schnitt vier Prozent. Diese Boote würden bislang hauptsächlich mit fossilen Brennstoffen betrieben. Nach Angaben von Statista hätten sich die Treibhausgas-Emissionen von Schiffen und Booten in den USA im Jahr 2020 auf 32 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent belaufen. Dieser Wert dürfte jedoch durch die Corona-bedingten Lockdowns verzerrt sein. In den Vorjahren habe er konstant oberhalb von 40 Millionen Tonnen gelegen.



E-Mobilität dürfte auf Sicht auch auf dem Wasser ein größeres Thema werden. Forza X1 könnte dabei eine ähnliche Vorreiterrolle einnehmen wie Tesla auf der Straße. Der E-Auto-Pionier habe allerdings im Jahr seinen Börsengangs bereits 97.000 Fahrzeuge verkauft. Der Bootsbauer wolle erst im zweiten Quartal 2023 in den Verkauf gehen.



"Der Aktionär" bleibt daher beim Börsengang von Forza X1 an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 12.08.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (12.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bootsbauer Forza X1 gibt sein IPO an der NASDAQ, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Auf den Straßen sei Elektromobilität nicht mehr wegzudenken. Auf dem Wasser solle dies bald auch der Fall sein. Ein Player in diesem Bereich wolle Forza X1 werden. Das Unternehmen, das mit dem Börsengang einen zweistelligen Millionenbetrag einsammele, stehe jedoch noch ganz am Anfang.Bei einem Ausgabepreis von fünf Dollar je Aktie komme Forza X1 auf ein Emissionsvolumen von 15 Millionen Dollar. Damit werde das Spin-off aus dem Bootsbauer Twin Vee Powercats (ISIN US90177C1018/ WKN A3CVYJ), der seinerseits erst vor knapp einem Jahr an die Börse gegangen sei, mit 50 Millionen Dollar bewertet.