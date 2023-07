NYSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie:

3,505 USD +1,01% (13.07.2023, 16:51)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie:

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie:

A0ETVA



Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie:

F4S



TSE-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie:

FVI



NYSE-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie:

FSM



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) unter die Lupe.Fortuna Silver Mines habe solide Zahlen für das zweite Quartal gemeldet. Der kanadische Konzern habe 93.454 Unzen Gold-Äquivalent produziert. Fortuna Silver Mines sei eigentlich primär ein Goldproduzent, dennoch werde die Aktie weiterhin wie eine Silberaktie gehandelt. Spannend werde dabei die Entwicklung der Seguela-Goldmine in der Elfenbeinküste im zweiten Halbjahr sein. Werde die kommerzielle Produktion erreicht, dürfte das die Produktion weiter nach vorne bringen und die Kosten senken, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.07.2023)