Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (30.05.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank nehmen die Coverage für die Aktie von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, Toronto Stock Exchange-Symbol: FVI, NYSE-Symbol: FSM) mit dem Rating "sector-perform" wieder auf.Da der Bau der Seguela-Goldmine in der Elfenbeinküste nun tatsächlich abgeschlossen sei und im Mai das erste Gold ausgegossen worden sei, sehe Scotiabank Fortuna kurz vor einem Wendepunkt beim freien Cashflow, der laut Scotiabank eine positive Neubewertung des Aktienkurses bewirken könnte", so der Analyst gegenüber den Investoren.Die Analysten der Scotiabank stufen die Aktie von Fortuna Silver Mines mit "sector-perform" und dem Kursziel von 4,25 USD ein. (Analyse vom 30.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie:3,085 Euro +1,48% (30.05.2023, 13:24)TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie:4,44 CAD -0,22% (29.05.2023, 22:00)