Börsenplätze Fortum-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fortum-Aktie:

14,20 EUR +7,58% (22.09.2022, 11:59)



NASDAQ Helsinki-Aktienkurs Fortum-Aktie:

14,15 EUR +6,79% (22.09.2022, 11:46)



ISIN Fortum-Aktie:

FI0009007132



WKN Fortum-Aktie:

916660



Ticker-Symbol Fortum-Aktie:

FOT



NASDAQ Helsinki-Symbol Fortum-Aktie:

FORTUM



NASDAQ OTC-Symbol Fortum-Aktie:

FOJCF



Kurzprofil Fortum Oyj:



Fortum (ISIN: FI0009007132, WKN: 916660, Ticker-Symbol: FOT, NASDAQ Helsinki-Symbol: FORTUM, NASDAQ OTC-Symbol: FOJCF) ist ein Energieversorgungsunternehmen mit Unternehmenssitz in Espoo, Finnland. Geografische Zielgebiete der Geschäftstätigkeit sind Skandinavien sowie Russland und das Baltikum. Das Kerngeschäft liegt in der Generierung, Verbreitung und dem Vertrieb von Elektrizität und Wärme sowie dem Unterhalt von Anlagen zur Energieerzeugung. Fortum unterhält Wasserkraft- und Atomkraftwerke ebenso wie Windkraftanlagen, wovon die erste im Jahr 1986 errichtet wurde. In Finnland und Schweden befinden sich außerdem Kondenzstromanlagen der Fortum Corporation. (22.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fortum Oyj (ISIN: FI0009007132, WKN: 916660, Ticker-Symbol: FOT, NASDAQ Helsinki-Symbol: FORTUM, NASDAQ OTC-Symbol: FOJCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Ankündigung der Verstaatlichung von Uniper am Mittwoch stehe die Aktie des Versorgers auch am heutigen Donnerstag weiter im Blickpunkt. Das Papier sei am Vortag zeitweise um fast 40 Prozent auf 2,54 Euro abgerutscht. Am Ende habe das Papier rund ein Viertel seines Wertes eingebüßt und sei bei 3,12 Euro aus dem Handel gegangen.Am heutigen Donnerstag sei zunächst weiterer Druck aufgekommen, zuletzt habe sich die Uniper-Aktie aber vorerst stabilisieren können. Belastet habe auch eine Einschätzung der Investmentbank Oddo BHF. Sie habe die Bewertung der Papiere von Uniper bei einem Kursziel von 1,90 Euro mit "underperform" wieder aufgenommen. Dies habe Analyst Louis Boujard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Verstaatlichungspläne für den angeschlagenen Energiekonzern geschrieben.Die Bank habe die Bewertung der Aktie wegen der vielen Probleme des Konzerns Anfang Juli ausgesetzt. Davor habe Oddo BHF das Papier mit "outperform" bewertet und das Kursziel auf 25 Euro gesetzt. Nach der Aussage des Bundes, dass Minderheitsaktionäre nicht herausgedrängt werden sollten (Squeeze-out), gebe es keine "spekulative Unterstützung" oberhalb des Kapitalerhöhungspreises von 1,70 Euro, so der Experte. Den fundamentalen Wert nach der Rekapitalisierung taxiere Boujard auf 1,90 Euro. Hier sei die Bewertung der Prognosen für 2024 und 2025 nach dann etwa auf Branchenniveau nach dem vermutlichen Verlustjahr 2023.Deutlich optimistischer zeige sich Oddo hingegen bei Fortum. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien für 1,70 Euro je Aktie erwerben werde. Die Aktie von Fortum sei Oddo BHF nun von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 18,50 Euro angehoben worden. Analyst Louis Boujard habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Verstaatlichungspläne für den schwer angeschlagenen Energiekonzern Uniper vom "Ende eines Albtraums" für die Finnen als deren Großaktionär gesprochen. Nach dem Ausstieg könne man sich bei Fortum wieder auf die fundamentale Situation konzentrieren, die positive Trends zeige.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link