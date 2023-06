Tradegate-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

Kurzprofil Fortinet:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology. (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Zunehmende Digitalisierung in allen Ehren - sie berge auch gewaltige Gefahren für Cyberangriffe. Zuletzt seien deutsche börsennotierte Unternehmen wie SAF Holland, Evotec und Rheinmetall Ziel eines Angriffs gewesen. Eine Cybersecurity-Aktie notiere Nähe des Allzeithochs und zeige eine außerordentliche Stärke.Bei dem Unternehmen handle es sich um das amerikanische Unternehmen Fortinet. "Die Amerikaner entwickeln und vertreiben Software auf dem Gebiet der Informationssicherheit, wie zum Beispiel Firewalls und Antivirenprogramme", so Dreifürst. Ein Drittel aller Firewalls weltweit würden aus der Hand von Fortinet stammen. Künstliche Intelligenz spiele bei Fortinet ebenfalls eine große Rolle - täglich würden dank dieser Technologie mehr als 100 Milliarden Ereignisse analysiert.Das Unternehmen verfüge über eine starke Kundenklientel. Neben Regierungsbehörden hätten weltweit agierende Großkonzerne auf die Produkte von Fortinet gesetzt. In Q1 sei der Umsatz um 32 Prozent gesteigert worden, der Gewinn je Aktie habe um 93 Prozent auf 0,29 US-Dollar zugelegt, der freie Cash-Flow habe sich zum Vorjahr um satte 147 Prozent auf 603 Millionen Dollar erhöht. Für das laufende Gesamtjahr würden Analysten bei Umsatz und Gewinn zweistellige Wachstumsraten erwarten.Die Fortinet-Aktie habe seit Anfang des Jahres knapp 35 Prozent zulegen können und notiere nahe dem Allzeithoch. Bank of America habe jüngst den Titel auf "Kaufen" mit Kursziel 75 Dollar heraufgestuft. Mit einem KGV von 45 ist die Fortinet-Aktie allerdings kein Schnäppchen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Sollte das derzeitige Allzeithoch geknackt werden, könnte die Kurs-Rally bei Fortinet durchaus weitergehen. (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fortinet-Aktie: