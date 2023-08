Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Fortinet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

58,98 EUR -14,79% (04.08.2023, 10:33)



NASDAQ-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

75,62 USD -0,18% (03.08.2023)



ISIN Fortinet-Aktie:

US34959E1091



WKN Fortinet-Aktie:

A0YEFE



Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FO8



NASDAQ Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FTNT



Kurzprofil Fortinet:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology. (04.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Den zuletzt so starken Cybersecurity-Aktien drohe heute ein ganz schwacher Handelstag: Nach unzureichenden Quartalszahlen und einer Prognosesenkung sei gestern Abend Fortinet gecrasht, habe nachbörslich 15 Prozent verloren und dürfte heute die gesamte Branche mit in den Abgrund reißen.Nach einem schwachen letzten Jahr hätten die Papiere von CloudFlare, Fortinet, Palo Alto und Co. in 2023 bislang groß auftrumpfen können. Nicht wenige Cybersecurity-Aktien lägen seit dem Jahreswechsel 50 Prozent im Plus. Das vergleichsweise schwache Quartalsergebnis von Fortinet könnte dieser Hausse aber vorübergehend einen kräftigen Dämpfer verpassen:Zwar sei dem branchenintern überdurchschnittlich margenstarken Unternehmen auch im abgelaufenen Quartal ein Umsatzwachstum von 25 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar gelungen. Analysten hätten aber noch etwas mehr erwartet. Beim Gewinn pro Aktie hätten gegenüber der Schätzung von 0,34 Dollar nach einem Gewinnwachstum von 58 Prozent (Vorjahresquartal: 0,24 Dollar pro Aktie) 0,38 Dollar zu Buche gestanden. Angesichts der Tatsache, dass Fortinet erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch markiert habe, dürfte das dem Markt aber schlicht zu wenig gewesen sein.Das habe erst recht für den Ausblick auf das Gesamtjahr gegolten: Die Umsatzprognose (Midpoint-Guidance) sei von 5,46 Milliarden Dollar auf 5,4 Milliarden Dollar gekürzt worden. Zwar habe das Management die Schätzung für die operative Marge und damit auch den Gewinn pro Aktie leicht auf 1,51 Dollar angehoben. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass es sich hier um das um Aktienvergütungen bereinigte Ergebnis handle; der tatsächlich pro Aktie erzielte Gewinn liege also niedriger.Da Fortinet nach der anhaltenden Rally bereits mit einem (bereinigten) KGVe (2024) von 44 und damit ungeachtet des hohen Wachstums sportlich bewertet gewesen sei, habe das knappe Erfüllen der Erwartungen und eine gesenkte Prognose einfach nicht genügt.Bleibe es vor dem Wochenende beim nachbörslichen Minus von 15 Prozent, korrigiere Fortinet heute auf einen Schlag ein Drittel des in diesem Jahr gelungenen Kursanstiegs. Das sei zwar äußerst schmerzhaft, die Aktie läge damit gegenüber dem Jahresanfang aber noch immer deutlich im Plus. Nach den Höhenflügen auch in den Aktien von Mitbewerbern wie Palo Alto und Zscaler müsse man mit Blick auf die fortgeschrittenen Bewertungen aber festhalten, dass den Papieren eine Abkühlung ganz gut tun könnte.Weder die Zahlen für das abgelaufene Quartal noch der Ausblick auf das Gesamtjahr hätten bei Fortinet gestern Abend zu überzeugen gewusst. Angesichts der steilen Rally und neuen Allzeithochs in diesem Jahr hätte das Unternehmen einfach mehr liefern müssen. Vor dem Wochenende würden scharfe Verluste auch in den Papieren der Mitbewerber drohen. Die Branche stehe vor einem harten letzten Handelstag.Die langfristige Story bleibe dessen ungeachtet intakt, erst gestern habe Microsoft gemeldet, eine russische Hacker-Gruppe habe sich an Phising-Attacken über Teams versucht. Das zeige: Ohne wirksamen Schutz gegen Angriffe aus dem Internet gehe heute nichts mehr.Wer hohe Schwankungen in einzelnen Werten vermeiden will, kann auf den Cybersecurity-Index von "Der Aktionär" Premium Invest zurückgreifen und auf die gesamte Branche setzen, so Max Gross. (Analyse vom 04.08.2023)