Börsenplätze Fortinet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

68,45 EUR +0,51% (29.06.2023, 13:37)



NASDAQ-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

74,33 USD +0,91% (28.06.2023, 22:00)



ISIN Fortinet-Aktie:

US34959E1091



WKN Fortinet-Aktie:

A0YEFE



Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FO8



NASDAQ Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FTNT



Kurzprofil Fortinet:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Anleger des sowohl für hardware- als auch cloudbasierte Sicherheitslösungen bekannten Fortinet würden aktuell auf Wolke 7 schweben: Die Fortinet-Aktie habe gestern ihr eineinhalb Jahre altes Hoch einstellen können und sei auf ein neues Rekordhoch geklettert.Als sich im Herbst 2021, unmittelbar vor dem Ende des letzten Bärenmarktes, die optimistischen Zukunftsprognosen ebenso wie die Kurse vieler Aktien überschlagen hätten, seien Cybersecurity-Werte mittendrin gewesen: Papiere wie CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto und Zscaler hätten auf Kursgewinne von 50% und mehr in nur einem Jahr zurückblicken können. Ein Ende der Rally schien kaum in Sicht - bis 2022 mit voller Härte zugeschlagen und den Höhenflügen auch hier ein Ende bereitet habe.Im Windschatten von Apple, NVIDIA und Co feiern Cybersecurity-Aktien in diesem Jahr ein Comeback. Nachdem Palo Alto, das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen der Branche, bereits wiederholt mit neuen Allzeithochs auf sich aufmerksam habe machen können, sei dieses Kunststück nun auch Fortinet gelungen, das seine eineinhalbjährige Kursflaute beenden und ebenfalls auf ein neues Rekordhoch habe klettern können.Technisch komme das neue Allzeithoch nicht von ungefähr. Die Aktie sei wenige Wochen nach dem Jahreswechsel regelkonform aus der Bullenflagge ausgebrochen und habe ausgehend von einer Bodenbildung etwas unterhalb von 50 USD einen neuen Aufwärtstrend starten können. Dieser habe Fortinet zunächst in Richtung des Widerstandes bei 70 USD und anschließend auch darüber hinaus geführt, sodass die Aktie gestern bei 74,93 USD ein neues Rekordhoch habe markieren können.Die Chancen auf eine Anschlussrally stünden angesichts der hohen Trendstärke gut, allerdings sollten Rücksetzer bis zur Ausbruchsmarke bei 70 USD eingeplant werden. Langfristig sei in jedem Fall mit Rückenwind zu rechnen: Generative Künstliche Intelligenz werde einerseits mit wachsenden Sicherheitsrisiken, andererseits aber auch mit neuen Formen der Gefahrenerkennung und Verschlüsselung einhergehen würden.Fortinet sei laufende Empfehlung des "Aktionärs". Wer bereits investiert sei, lasse seine Gewinne laufen und beachte den Stopp bei aktuell rund 50 USD. Noch nicht investierte Anleger könnten jederzeit einsteigen, wer geduldig sei, warte auf einen Rücksetzer in Richtung 70 USD, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link