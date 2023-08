Börsenplätze Fortinet-Aktie:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Das Beben im Cybersecurity-Sektor halle noch nach: Viele Titel würden auch am Montag mit Verlusten notieren. Für das Unternehmen, das am Freitag mit durchwachsensen Quartalszahlen und einem mauen Ausblick die Unsicherheiten ausgelöst habe, vergebe Guggenheim nun ein Kauf-Rating. Fortinet lege entgegen dem Trend zu.Die Quartalszahlen, die Fortinet am Freitag vorgelegt habe, hätten gleich in mehreren Punkten die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Am Ende des Handelstags habe ein Minus von 25 Prozent zu Buche gestanden und der Kurs habe diverse Unterstützungen, darunter die 50- und 200-Tage-Linie, nach unten durchschlagen.Während auch am Montag viele Cybersecurity-Werte mit negativen Vorzeichen notieren würden, würden die Papiere der Amerikaner zur Stunde gut 1,5 Prozent zulegen. Getragen werde diese Entwicklung unter anderem von einer am Sonntag vorliegenden Einschätzung der US-Investmentbank Guggenheim Securities. Analyst Raymond McDonough schreibe, dass Fortinet in der zweiten Jahreshälfte mit Widrigkeiten konfrontiert sein dürfte, sich Wettbewerbsposition des Unternehmens aber nicht verschlechtert habe.McDonough hebe daher sein Rating von zuvor "neutral" auf "buy" an und gebe ein Kursziel von 70 Dollar aus. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von über 23 Prozent, bleibe jedoch hinter dem Mitte Juli markierten Allzeithoch von 81,24 Dollar zurück."Der Aktionär" ist weiter von den positiven Aussichten des Unternehmens überzeugt. Investierte Anleger bleiben an Bord, Neueinsteiger warten eine Stabilisierung des Kurses ab, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link