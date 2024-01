Tradegate-Aktienkurs Fortescue-Aktie:

17,915 EUR +1,27% (30.01.2024, 15:50)



ASX-Aktienkurs Fortescue-Aktie:

29,70 AUD +1,54% (30.01.2024, 06:10)



ISIN Fortescue-Aktie:

AU000000FMG4



WKN Fortescue-Aktie:

121862



Ticker-Symbol Fortescue-Aktie:

FVJ



ASX-Symbol Fortescue-Aktie:

FMG



Kurzprofil Fortescue Metals Group Ltd.:



Fortescue Metals Group Ltd. (ISIN: AU000000FMG4, WKN: 121862, Ticker-Symbol: FVJ, ASX-Symbol: FMG) ist ein integriertes Unternehmen für grüne Technologien, Energie und Metalle mit Sitz in Perth. Das australische Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Metalle und Energie. Das Segment Metals befasst sich mit der Exploration, der Erschließung, der Produktion, der Verarbeitung, dem Verkauf und dem Transport von Eisenerz sowie der Exploration von anderen Mineralien. Das Segment Energie befasst sich mit der Entwicklung von Projekten für grünen Strom, grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak. (30.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortescue-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortescue Metals Group Ltd. (ISIN: AU000000FMG4, WKN: 121862, Ticker-Symbol: FVJ, ASX-Symbol: FMG) unter die Lupe.Sie laufe derzeit immer weiter - nun habe die Aktie des australischen Bergbauriesen Fortescue ein neues Allzeithoch markiert und damit ein frisches Kaufsignal generiert. Angesichts der Tatsache, dass die Weltwirtschaft weiterhin einfach nicht in Schwung komme, sei derartige Performance eines zyklischen Eisenerzherstellers durchaus bemerkenswert.Den Investoren schein jedoch die starke Bilanz der Australier, die solide Geschäftsentwicklung und die guten Perspektiven weiterhin zu gefallen. Dementsprechend sei es zuletzt immer weiter nach oben gegangen. Indes sei ein anderer Rohstoffkonzern so gut aufgestellt, um auch in einer neuen Energiewelt bestehen zu können. So arbeite Fortescue an riesigen Projekten zur Gewinnung von grünem Wasserstoff. Das Unternehmen habe z.B. hierfür schon konkrete Deals mit den deutschen Industrieriesen E.ON oder Covestro vereinbart.Darüber hinaus sei die Aktie auch für Dividendenjäger attraktiv: Beim Eisenerzproduzenten würden die Papiere am 5. März mit dem Dividendenabschlag gehandelt. Die Anteile müssten also spätestens am 4. März gekauft werden, um die Dividende zu erhalten. Laut Bloomberg dürften dann 0,80 AUD (Australische Dollar, umgerechnet 0,48 Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Gutschrift auf den Konten dürfte Anfang April erfolgen. Außerdem werde das Unternehmen im September ein weiteres Mal ausschütten. Aktuell würden Analysten damit rechnen, dass sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei Fortescue eine Brutto-Rendite von knapp 6% erzielen lasse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link örsenplätze Fortescue-Aktie: