Ebenfalls bemerkenswert: Die Nettoverschuldung dürfte bis Juni auf nur noch 230 Millionen Dollar sinken. Am Ende des kommenden Geschäftsjahres könnte Fortescue den Analystenprognosen zufolge sogar komplett frei von Nettoschulden sein. Und auch in den kommenden Jahren dürften die Rücklagen des hochprofitablen Unternehmens mit den dank der starken Stellung im Wasserstoffgeschäft glänzenden Perspektiven weiter wachsen. Für Investoren mit einem etwas längeren Atem sei die Fortescue-Aktie auf dem aktuellen Niveau daher eine äußerst attraktive Wahl.



Dies sei sie auch im Peergroup-Vergleich. So liege die Bewertung mit einem KGV von 9 günstiger als etwa bei den Konkurrenten Rio Tinto, BHP Group und Anglo American. Und auch in Sachen Dividende hätten die Anteilscheine von Fortescue die Nase vorne. Schließlich liege die Rendite aktuell bei fast acht Prozent und damit deutlich höher als bei der Konkurrenz.



Bei Fortescue stimme derzeit nahezu alles. Das australische Unternehmen erziele im Eisenerzgeschäft kontinuierlich satte Gewinne und verbessere Stück für Stück seine Stellung im Markt für grünen Wasserstoff, wodurch man mittel- bis langfristig zu einem der wichtigsten Energielieferanten der Welt werde. Zudem verfüge der Konzern über eine sehr solide Bilanz, eine gute Kostenstruktur, eine im Branchenvergleich günstige Bewertung sowie - sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf - noch eine satte Dividendenrendite und einen starken Chart, der bald wieder ein neues Kaufsignal generieren könnte.



Die Fortescue-Aktie bleibt ein Kauf (Stopp: 13,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fortescue-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fortescue-Aktie:

17,505 EUR +0,98% (16.02.2024, 16:51)



ASX-Aktienkurs Fortescue-Aktie:

28,40 AUD +1,14% (16.02.2024)



ISIN Fortescue-Aktie:

AU000000FMG4



WKN Fortescue-Aktie:

121862



Ticker-Symbol Fortescue-Aktie:

FVJ



ASX-Symbol Fortescue-Aktie:

FMG



Kurzprofil Fortescue Metals Group Ltd.:



Fortescue Metals Group Ltd. (ISIN: AU000000FMG4, WKN: 121862, Ticker-Symbol: FVJ, ASX-Symbol: FMG) ist ein integriertes Unternehmen für grüne Technologien, Energie und Metalle mit Sitz in Perth. Das australische Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Metalle und Energie. Das Segment Metals befasst sich mit der Exploration, der Erschließung, der Produktion, der Verarbeitung, dem Verkauf und dem Transport von Eisenerz sowie der Exploration von anderen Mineralien. Das Segment Energie befasst sich mit der Entwicklung von Projekten für grünen Strom, grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak. (16.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortescue-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Fortescue Metals Group Ltd. (ISIN: AU000000FMG4, WKN: 121862, Ticker-Symbol: FVJ, ASX-Symbol: FMG) ein Kauf.Nein, dieses Unternehmen sei nicht wie die vielen anderen im Bergbausektor. Blicke man auf die Homepage des australischen Eisenerzproduzenten Fortescue, so werde man sehr rasch mit den Auswirkungen des Klimawandels in Berührung gebracht und vor allem damit, in welchen Bereichen alles noch schlimmer werden könnte.Der Konzern habe allerdings auch eine gute Nachricht parat: Man verfüge über eine mögliche Lösung. Und dies sei nach Ansicht von Fortescue in erster Linie grüner Wasserstoff, welcher die globalen Energie- und Emissionsprobleme deutlich verringern könnte. Hierfür wolle Fortescue im sonnigen Süden Australiens sowie an den windreichen Küsten massenhaft Erneuerbare Energien produzieren und daraus dann Wasserstoff in riesigen Mengen erzeugen. Dieser solle in den kommenden Jahren in sämtliche Länder der Welt verschifft werden.Nach Deutschland beispielsweise. So hätten Manager des Unternehmens bereits mit dem Leverkusener Chemiehersteller Covestro einen Deal über die Lieferung von bis zu 100.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr vereinbart. Laufe alles nach Plan, so erhalte der DAX-Konzern noch im laufenden Jahr die ersten Lieferungen aus Australien, um seine CO2-Bilanz zu verbessern. Auch mit dem Energieversorger E.ON sei bereits eine Kooperation geschlossen worden. Gemeinsam mit den Düsseldorfern wolle Fortescue Wege entwickeln, um bis 2030 bis zu fünf Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr nach Europa zu liefern.Auch mit vielen anderen Unternehmen befinde sich Fortescue in mitunter konkreten Verhandlungen über Wasserstoff-Lieferungen.Und auch im eigenen Kerngeschäft wolle Fortescue grüner werden. Bis 2030 wolle der Konzern bei den Emissionen "Real Zero" sein, also nicht wie zahlreiche Konkurrenten die verursachten CO2-Emissionen durch den Kauf von Zertifikaten lediglich kompensieren, sondern sie schlicht und einfach vermeiden. In Zeiten, in denen ESG-Kriterien immer wichtiger würden, könnte dies durchaus hilfreich für den Aktienkurs sein.So habe etwa in der Vorwoche der niederländische Pensionsfonds für Aufsehen gesorgt. Denn der Vermögensverwalter, der Ende 2023 rund 238 Milliarden Euro weltweit angelegt habe, habe sich von sämtlichen Aktien von Shell, BP und TotalEnergies getrennt, da ihm der jeweilige Konzernumbau hin zu Produzenten sauberer Energie schlicht und einfach zu langsam vorangeschritten habe.Er habe bereits vor Jahren gesagt: "Jetzt die grüne Energieindustrie zu revolutionieren, erscheint weniger unmöglich als damals die Eisenerzindustrie aus dem Nichts zu revolutionieren." Nun würden er und sein Unternehmen bei dieser Revolution erneut richtig Gas geben.Bis das Unternehmen mit der Produktion von grünem Wasserstoff allerdings wirklich satte Gewinne einfahren werde, dauere es noch mehrere Jahre. Bis dahin bleibe es entsprechend wichtig, dass die Einnahmen im Kerngeschäft nach wie vor sprudeln würden - und das würden sie auch tun. So habe Fortescue im Geschäftsjahr 2022/23 (bis 30. Juni) einen Nettogewinn in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Im laufenden Geschäftsjahr würden Analysten davon ausgehen, dass der Überschuss auf 6,8 Milliarden Dollar zulegen werde. Pro Aktie würde sich daraus ein Ergebnis von 2,20 Dollar errechnen, wodurch sich wiederum ein KGV von 9 ergeben würde.Zusätzlichen Rückenwind könnte es indes aus China geben. Das Land sei der mit Abstand größte Abnehmer von Eisenerz. Da die dortige Konjunktur auch nach dem Ende der vielen Corona-Restriktionen immer noch nicht richtig in Schwung gekommen sei, würden immer mehr Experten früher oder später mit einem weiteren staatlichen Konjunkturprogramm rechnen, um die derzeit auch noch unter der Immobilienkrise leidende Volkswirtschaft endlich nachhaltig stimulieren zu können. Dies dürfte Fortescue und Co zusätzlich in die Karten spielen, da dadurch die Eisenerzpreise weiter anziehen könnten.Allerdings müsse aber ganz klar gesagt werden, dass es für Fortescue auch kein Beinbruch wäre, würden die Eisenerzpreise, die sich zuletzt bis auf stattliche 125 Dollar je Tonne verteuert hätten, wieder etwas sinken. Denn die Australier würden bereits seit mehreren Jahren über eine hohe Effizienz und damit eine gute Kostenstruktur verfügen und dürften daher auch bei niedrigeren Preisen für den wichtigsten Rohstoff der Stahlerzeugung weitgehend problemlos profitabel arbeiten.Ein weiterer sehr positiver Aspekt: Die Bilanz von Fortescue sei beeindruckend stark. So habe die Eigenkapitalquote bei der Veröffentlichung der letzten Ergebnisse (das Unternehmen weise lediglich Halbjahresergebnisse aus, der nächste Termin sei der 22. Februar) Ende Juni stattliche 64 Prozent betragen. Dies sei ein sehr hoher Wert für einen in einem derart kapitalintensiven Segment wirtschaftenden Konzern.