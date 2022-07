Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

74,50 EUR +1,09% (14.07.2022, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Formycon-Aktie:

74,20 EUR -0,40% (14.07.2022, 11:06)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung eines innovativen COVID-19-Medikaments FYB207. (14.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nach einem kurzen Durchschnaufen macht sich die Aktie von Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) wieder auf den Weg nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit Jahresbeginn stehe bereits ein Plus von einem Viertel zu Buche. Das könnte noch mehr werden: Der Entwickler von biopharmazeutischen Arzneimitteln, insbesondere Biosimilars, bekomme schlagkräftigen Zuwachs. So ziehe der erfahrene und gut in der pharmazeutischen Industrie vernetzte Thomas Strüngmann in den Aufsichtsrat ein. Erst im April sei Formycon eine strategische Kooperation mit dem Athos Family Office, welches den Hexal-Gründern Andreas und Thomas Strüngmann gehöre, eingegangen.Auch auf der Produktseite gehe es voran: Der Kommerzialisierungspartner Teva erwarte, den Kandidaten FYB201 im Verlauf des Jahres in Großbritannien einzuführen zu können. Damit wäre das Produkt das erste Biosimilar zum Blockbuster Lucentis, das in Europa verkauft werden dürfe. Auch die Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur ("EMA") und der U.S. Food and Drug Administration ("FDA") würden planmäßig verlaufen. Sofern die FDA am 2. August die Zulassung erteile, plane der US-Partner Coherus die Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte. Schon vorher könnten bei FYB202, einem Nachahmer des Schuppenflechtemittels Stelera, Daten zur klinische Testphase III veröffentlicht werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)