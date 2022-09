Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

72,80 EUR +0,55% (08.09.2022, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Formycon-Aktie:

72,80 EUR +0,83% (08.09.2022, 10:03)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung eines innovativen COVID-19-Medikaments FYB207. (08.09.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon: Weitere positive Nachrichten erwartet - AktienanalyseAnfang August hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das Lucentis-Biosimilar Cimerli (FYB201) vom Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB)-Partner Coherus BioSciences (ISIN: US19249H1032, WKN: A12ETZ) für die Behandlung von Patienten mit altersbedingter neovaskulärer Makuladegeneration und weiterer schwerwiegender Augenerkrankungen zugelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Coherus habe mit den Münchnern 2019 eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen und wolle noch im Oktober mit der Vermarktung beginnen. Am 26. August habe nun auch die Europäische Kommission grünes Licht für die FYB201-Zulassung gegeben. Dieser Schritt sei bereits erwartet worden, da der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Gesundheitsbehörde EMA Ende Juni die Zulassung des Medikaments empfohlen habe.Teva, der Vermarktungspartner für FYB201 in der EU, plane die Markteinführung des Medikaments so bald wie möglich. "Wir gehen davon aus, dass der wahrscheinliche Zeitpunkt ebenfalls Anfang Oktober ist", so die Analysten von First Berlin Equity Research. Allein im Aktienkurs würden sich die guten Nachrichten nicht niederschlagen wollen. Seit dem Allzeithoch bei 87 Euro am 16. August sei es deutlich nach unten gegangen. "Der Höchststand fiel mit der Ankündigung zusammen, dass die Topline-Ergebnisse der Phase 3 von FYB202 gezeigt hatten, dass die Wirksamkeit des Medikamentenkandidaten mit der des Referenzprodukts Stelara vergleichbar ist", so die Experten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Formycon-Aktie: