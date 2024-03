Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Formycon AG:



Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung eines innovativen COVID-19-Medikaments FYB207. (11.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Biosimilar-Spezialist Formycon könne eine weitere Zulassung für sein Lucentis-Biosimilar (FYB201) verbuchen. Trotz des anhaltend positiven Newsflows wolle der Biotech-Nebenwert allerdings noch nicht so recht Fahrt aufnehmen, die Aktie laufe erneut eine wichtige charttechnische Unterstützungszone an.So habe zum Start in die neue Handelswoche die Biotech-Gesellschaft die Marktzulassung in Saudi-Arabien durch die dort zuständige Gesundheitsbehörde Saudi Food & Drug Authority erhalten. Nach der erfolgreichen Markteinführung in Jordanien im vergangenen Jahr und mit dem Gewinn des staatlichen NUPCO-Tenders in Saudi-Arabien, werde FYB201 damit voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2024 in einem weiteren Land der MENA-Region verfügbar sein. so Formycon weiter.Zuständig für den Vertrieb im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) sei MS Pharma. Der Partner werde das Lucentis-Biosimilar fortan unter dem Handelsnamen Ravegza in Saudi-Arabien vertreiben. Das Biosimilar komme zur Behandlung von Patienten mit altersbedingter neovaskulärer (feuchter) Makuladegeneration (nAMD) und weiteren schwerwiegenden Augenerkrankungen zum Einsatz.Das Augenheilmedikament Lucentis habe bereits Mitte 2020 das Basispatent in den USA verloren, womit sich der Markt für die günstige Biosimilar-Konkurrenz geöffnet habe. Im August 2022 habe Formycon die Vertriebszulassung von der FDA für sein Lucentis-Biosimilar erhalten, welches dort unter dem Handelsnamen CIMERLI zur Verfügung stehe. Zunächst habe der deutsche Biosimilar-Entwickler den Vertrieb mit Coherus Biosciences in den USA forciert. Vor Kurzem hätten die Amerikaner allerdings das Asset an Sandoz veräußert.Der Newsflow von Formycon bleibe positiv und die Aktie langfristig aussichtsreich. Aus charttechnischer Sicht sei hingegen wichtig, dass der Nebenwert die breite Unterstützungszone bei 46 Euro nachhaltig verteidigen könne.Mutige Anleger können darauf setzen, dass der Support hält und die Aktie wieder nach oben dreht, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 40 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link