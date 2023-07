Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (17.07.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ford senkt Preise für den Elektro-Pickup F-150 Lightning um bis zu 17% - AktiennewsFord Motors (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) hat am Montag erhebliche Preissenkungen für alle Versionen seines Elektro-Pickups F-150 Lightning angekündigt, so die Experten von XTB.Die günstigste Version des Lightning werde nun rund 50.000 US-Dollar kosten, etwa 10.000 US-Dollar weniger als bisher. Für andere, erweiterte Versionen des Fahrzeugs würden Preissenkungen von mindestens 6.000 US-Dollar gewährt. Der Grund für die Preisnachlässe sei die geplante Produktionssteigerung des Unternehmens.Ford Motors berichte, dass sich seine Bemühungen zur Steigerung der Produktion und zur Senkung der Kosten für Batteriemineralien ausgezahlt hätten.Ford habe den Preis für den Lightning seit seiner Markteinführung im Jahr 2021 mehrfach erhöht und begründe dies mit Lieferengpässen und deutlich gestiegenen Preisen für die Mineralien, die in den Batterien des Elektrofahrzeugs verwendet würden.Wie Ford am Montag mitgeteilt habe, werde das Werk in Dearborn, in dem der F-150 Lightning hergestellt werde, für mehrere Wochen geschlossen, während die Produktion umgestellt werde. Ein Schatten der Unsicherheit bleibe jedoch im Hintergrund. Ford habe im zweiten Quartal nur 4.466 Lightnings verkauft, nachdem ein Brand in den Medien im Februar die Produktion für fünf Wochen unterbrochen habe. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich nun auf die Ergebnisse des Unternehmens, die Aufschluss über den weiteren Verlauf der Fahrzeugverkäufe geben würden. Die Ergebnisse für das zweite Quartal würden am 27. Juli veröffentlicht.Ein Chart der Ford-Aktie vor dem Beginn der ersten Handelssitzung dieser Woche: Die Aktie des Unternehmens verliere vor der Eröffnung der Sitzung 1,3% und notiere bei 14,8 Dollar. (Quelle: xStation5 von XTB)