Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

11,902 EUR +0,02% (26.03.2024, 16:24)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,885 USD -0,12% (26.03.2024, 16:22)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ford-Aktie habe in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Seit November 2023 befinde sich der Kurs in einem beispiellosen Aufwärtstrend und stehe nun kurz davor, einen wichtigen Widerstand zu überwinden und dadurch auch aus einer Chartformation auszubrechen. Das nächste Kaufsignal stehe also kurz bevor.Die Ford-Aktie kämpfe bereits seit Ende letzter Woche mit der Widerstandszone zwischen 12,91 und 13,07 Dollar. Gelinge der Sprung über dieses Niveau, würde der Kurs gleichzeitig aus einer Steigenden Dreiecks-Formation ausbrechen. Rückenwind erhalte das Papier ein frisches Kaufsignal, das es durch das Überwinden des GD200, welcher aktuell bei 12,24 Dollar verlaufe, generiert habe. Zudem sei der Chart kurz davor ein sogenanntes Golden Cross zu bilden, wobei der GD50 (12,12 Dollar) den GD200 von unten nach oben kreuze.Als möglicher Katalysator für einen Ausbruch könnte die heutige Bekräftigung der Jahresprognose durch Ford dienen. Der Konzern rechne weiterhin mit einem Kerngewinn von 10 bis 12 Milliarden Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ford Motor-Aktie: