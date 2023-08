Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (28.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ford dürfe nun auch in Deutschland Autos mit einer Funktion zum teilautonomen Fahren verkaufen, bei der die Fahrer auf bestimmten Autobahn-Abschnitten die Hände vom Lenker nehmen dürfe. Das Kraftfahrt-Bundesamt habe die Freigabe für die sogenannte Blue-Cruise-Technologie gegeben, habe das Unternehmen am Montag in Köln mitgeteilt. Durchaus gute News von Ford. Jedoch, reiche das im Kampf um die Pole Position im Bereich autonomes Fahren gegenüber Tesla, Waymo, Nio, XPeng & Co?"Weltweit erfasste Daten aus mehr als einer Million Testkilometern bildeten die Basis für eine erfolgreiche Zulassung in Deutschland", habe Ford-Manager, Torsten Wey, gesagt.Bei "Blue Cruise" müssten Fahrerinnen und Fahrer den Verkehr weiter im Blick haben: Würden sie einschlafen oder auf dem Smartphone im Internet surfen, erkenne das eine Infrarotkamera und es erklinge ein Warnton. Der werde lauter. Reagiere der Fahrer immer noch nicht, bremse das Auto etwas ab. Zunächst sei die Blue-Cruise-Funktion nur im Elektro-Sportwagen Mustang Mach-E zu haben, in einigen Wochen könnten Kunden entsprechende Bestellungen aufgeben.In den USA und in Kanada hätten bereits 194.000 Fahrzeuge der Marken Ford und Lincoln insgesamt 175 Millionen Kilometer im Blue-Cruise-Modus zurückgelegt, habe es geheißen. Nach Darstellung von Ford kämen die Nutzer dadurch entspannter ans Ziel.Dennoch: Ford sei auf dem richtigen Weg. Wenngleich die Konkurrenz noch weit voraus sei. Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) habe zum Beispiel mit dem Drive-Pilot vorgelegt. Trendsetter Tesla tüftele schon lange daran, um seine Robo-Taxi-Flott auf die Straße zu schicken. Der große Durchbruch fehle allerdings noch. Zur Erinnerung: Im Vergleich zur Konkurrenz setze Tesla lediglich auf Kameras, während die meisten anderen Hersteller zusätzlich auf LIDAR setzen würden. So auch die innovativen Chinesen Nio und XPeng . Beide hätten im Bereich autonomes Fahren in China bereits Lösungen in ihren Autos verbaut. Beachten sollten Anleger im diesem Bereich auch Waymo und Cruise.Die California Public Utilities Commission habe den Robotaxi-Dienstleistern Waymo und Cruise trotz erheblicher Bedenken vor wenigen Tagen erlaubt, ihren Service auf ganz San Francisco und zu allen Uhrzeiten auszuweiten. Bedeute, beide dürften ihre Taxi-Dienste rund um die Uhr anbieten. Dieser Schritt wird als ein bedeutender Erfolg für beide Firmen sowie Muttergesellschaften General Motors (Cruise) und Google/Alphabet (Waymo) gewertet, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)