Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (18.05.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stellen für die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) das Kursziel von 11 USD in Aussicht.Die Deutsche Bank gehe davon aus, dass Ford seine bestehenden Ziele für Ende 2026 bekräftigen werde, darunter 2 Mio. Elektrofahrzeuge, 8% Marge bei Elektrofahrzeugen und 10% operative Marge des Unternehmens. Wenn es keine großen positiven Überraschungen gebe, "könnte der Kapitalmarkttag als Clearing-Ereignis für Investoren dienen, um die mittelfristigen Aussichten von Ford in Anbetracht des zyklischen Drucks und der zunehmenden Verluste bei Elektrofahrzeugen vorsichtiger einzuschätzen", so die Analysten in einer Research Note.Die Deutsche Bank stuft die Aktie von Ford Motor weiterhin mit "sell" ein. Das Kursziel liege bei 11 USD. (Analyse vom 17.05.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:10,71 EUR +1,00% (18.05.2023, 13:00)