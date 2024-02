Ford habe durch die strategische Partnerschaft mit Volkswagen die Chance, sich insbesondere auf dem US-Elektroautomarkt eine starke Position zu sichern. Obwohl der Markt für E-Autos aktuell noch vergleichsweise klein sei, könnten Zinssenkungen dazu beitragen, die Nachfrage zu stimulieren und somit die Produktion zu steigern. Letztendlich sei der Autokauf eine große Anschaffung, und somit sind günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen entscheidend. Die derzeit niedrig bewertete Aktie von Ford könnte in naher Zukunft auf technische Widerstände treffen. Was noch aussteht, ist die Entstehung eines langfristigen Aufwärtstrends nach der kurzfristigen Erholung, so die Experten von eToro. (Analyse vom 05.02.2024)



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta.



London (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Angesichts starker Verkaufszahlen, der bevorstehenden Einführung neuer Modelle und der strategischen Partnerschaft mit Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) würden sich für Ford positive Perspektiven im Bereich Elektromobilität abzeichnen. Die Quartalszahlen von Ford am Dienstag, den 6. Februar, würden darüber hinaus einen Vorgeschmack darauf geben, wie es um die deutschen Automobilhersteller Mercedes, BMW oder Porsche stehen könnte.Für das vierte Quartal werde ein Gewinn je Aktie (EPS) von 0,12 Dollar prognostiziert. Dies wäre der zweite Rückgang in Folge und entspräche lediglich einem Sechstel des Ergebnisses im zweiten Quartal. Die Gründe: Streikkosten in den USA, geringe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Auswirkungen höherer Zinsen der Fed und ein Bewertungsverlust aufgrund angekündigter Kosten für Pensionspläne in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar.Die Prognose für den Umsatz belaufe sich auf 43,05 Milliarden Dollar, womit die Einnahmen unter den Werten der vergangenen zwei Quartale liegen würden. Zu beachten sei, dass die Erwartungen in den vergangenen sechs Quartalen übertroffen worden seien. Das biete Spielraum für eine positive Überraschung.Die Automobilbranche durchlebe herausfordernde Zeiten, geprägt von Lieferkettenproblemen, steigender Inflation, höheren Zinsen und dem Druck, den Übergang zur Elektromobilität zu meistern. Ursprüngliche Nachfrageprognosen seien überschätzt worden, während die chinesische Konkurrenz zunehme. Dennoch sei zu erwarten, dass die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen steige, unterstützt durch verbesserte Reichweite, schnellere Ladezeiten und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Preisanpassungen würden zudem viele Modelle erschwinglicher machen.Die jüngsten Zahlen würden Fords Potenzial auf dem E-Auto-Markt unterstreichen. Mit dem Verkauf von beinahe 26.000 Elektrofahrzeugen im vierten Quartal sei ein Rekord erzielt worden, was einem Anstieg von 24 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal entspreche. Ford etabliere sich als die zweitmeistverkaufte US-Marke im Bereich der Elektrofahrzeuge, wobei nur Tesla diese Leistung übertreffen könne. Diese Entwicklung stärke Fords Gesamtposition, insbesondere in den USA, wo das Unternehmen einen Marktanteil von 12,7 Prozent halte und sich damit auf dem dritten Platz nach GM und Toyota befinde.Die Ford-Aktie notiere bei 12,14 Dollar, was einem Kursanstieg von 20 Prozent gegenüber dem Tiefpunkt im Oktober entspreche. Es habe eine Umkehr eingesetzt, nachdem die Aktie um 60 Prozent im Vergleich zum Höchststand von 2022 gefallen sei und die 10-Dollar-Marke unterschritten habe.Im Falle einer weiteren Erholung stehe Ford vor einer entscheidenden Hürde: dem Höchststand von 13 Dollar im September. Die Verkäufer hätten Interesse daran, diese Marke zu verteidigen. Sollte ihnen dies nicht gelingen, könnte dies den Käufern die Gelegenheit bieten, die Kontrolle zurückzugewinnen und einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten.