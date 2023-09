Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (13.09.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Analyst Joseph Spak von der UBS:Joseph Spak, Analyst der UBS, startet die Coverage für die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) als Teil einer breiteren Research-Notiz zu US-Automobil-, Autoteile- und Auto-Tech-Namen mit dem Votum "buy".Die Gruppe als Ganzes habe zum Teil wegen der Ungewissheit im Zusammenhang mit den Arbeitsverhandlungen zwischen United Auto Workers (UAW) und Detroit Three (D3) abverkauft, aber die Analyse des Unternehmens deute darauf hin, dass ein Streik bei jedem der D3-Unternehmen im Durchschnitt etwa vier Wochen lang eingepreist sei, und wenn es zu einem Streik komme, werde auch dieser vorübergehen, so die UBS in einer Research-Note an die Anleger.Die Sektormargen dürften sich aufgrund des höheren Volumens verbessern und obwohl eine Rückkehr zu früheren Spitzenwerten angesichts der Kosten, des Ausführungsrisikos und/oder der Investitionen unwahrscheinlich sei, trage der jüngste Ausverkauf diesen potenziellen mittelfristigen Herausforderungen besser Rechnung, so das Unternehmen weiter.Joseph Spak, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Ford Motor in einer Ersteinschätzung mit "buy" und dem Kursziel von 15 USD ein. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie: