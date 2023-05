NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

12,09 USD +6,24% (26.05.2023)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (30.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Philippe Houchois, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F).Die Investorenveranstaltung in der vergangenen Woche habe das Vertrauen gestärkt, dass Ford endlich den Plan und das Managementteam habe, um "ein Umsetzungsdefizit zu schließen, das die Aktie seit Jahren belastet hat", so der Analyst. Er schreibe, dass die Lücke zwischen Fords Ambitionen, bis 2026 eine Marge von 10% zu erreichen, und den Konsensschätzungen, die unter 6% lägen, attraktiv sei. Roth erwarte sequenzielle Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen von Ford.Philippe Houchois, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Ford Motor-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 13,00 auf 16,00 USD erhöht. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Ford Motor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:11,538 EUR +1,78% (30.05.2023, 12:18)